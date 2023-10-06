Ереван выразил разочарование докладом после визита миссии ООН в Карабах

Ереван с разочарованием воспринял информацию о визите делегации ООН в Нагорный Карабах, доклад, представленный по итогам этого визита, носит крайне предвзятый характер и не отражает ситуацию на местах, следует из сообщения МИД Армении.

«Визит делегации состоялся только тогда, когда в результате этнической чистки Нагорный Карабах был полностью лишен коренного армянского населения. В качестве объективной оценки делегация ООН могла лишь констатировать факт депопуляции Нагорного Карабаха, став свидетелем того, как народ Нагорного Карабаха оставил после себя родные поселения», — говорится в заявлении.

В ведомстве также подчеркнули, что в докладе по итогам визита делегации не содержится «никаких упоминаний о многочисленных жертвах и ранениях, вызванных крупномасштабным нападением Азербайджана, атаками на гражданскую инфраструктуру, блокадой Лачинского коридора и возникшим в результате гуманитарным кризисом».

Визит делегации постоянного координатора ООН в Азербайджане был использован Баку для «легитимации широкомасштабного нападения на Нагорный Карабах и его последствий», считают в армянском МИДе.

После «антитеррористической» операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, которая прошла 19-20 сентября, власти непризнанной республики согласились распустить армию и объявили о прекращении существования своего государства с 1 января 2024 года. Также многие этнические армяне, проживавшие в Карабахе, решили уехать в Армению. По последним данным, более 100 тыс. жителей республики уехали в Армению.

1 октября в Нагорный Карабах прибыла миссия ООН. Ее пригласил Азербайджан. В состав миссии вошли представители разных агентств всемирной организации, которые должны были ознакомиться с ситуацией на местах и определить гуманитарные потребности жителей. По итогам визита миссии представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ее участники не зафиксировали ущерба гражданской инфраструктуре, а также культурным и религиозным объектам в Нагорном Карабахе, или насилия против местного населения.