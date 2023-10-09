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Политика ,  
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В Китае допустили экспедиции с Россией для изучения воды с «Фукусимы»

Генконсул Китая: не исключаю экспедиций с Россией для изучения воды с «Фукусимы»

Совместные российско-китайские экспедиции для изучения последствий сбросов воды с АЭС «Фукусима» — возможны, заявила ТАСС генеральный консул Китая во Владивостоке Пяо Янфань.

«Насколько я знаю, да, действительно, изучаются такие возможности сотрудничества. <...> Я не исключаю», — сказала генконсул на полях посвященного научной дипломатии международного форума.

Она назвала сброс воды «катастрофой не только для региональных стран, но и для всего мира, для всех океанов нашего земного шара». Пяо Янфань отметила, что Китай и Россия «рука об руку» предпринимают усилия, чтобы «прекратить эти действия японской стороны». Генконсул подчеркнула необходимость изучения того, как противодействовать «негативным влияниям» от сбросов. «Я знаю, что есть такие общие намерения обоих стран», — сказала она.

Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа 2023 года. Вода очищена и сильно разбавлена обычной морской водой, однако в своем составе все же содержит радиоактивное вещество тритий. В начале октября Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO), оператор японской АЭС «Фукусима-1», начала сброс в океан второй партии воды с атомной электростанции.

Утилизация воды началась спустя 12 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации. В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало безопасным японский план по сбросу воды в океан.

После начала сброса воды Китай приостановил импорт всех японских морепродуктов, а Южная Корея продлила запрет на импорт морепродуктов из нескольких префектур Японии, включая Фукусиму.

Роспотребнадзор продолжит усиливать контроль за рыбной продукцией и водой после сброса воды с японской АЭС «Фукусима», сообщала глава ведомства Анна Попова.

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Теги
Китай Япония генконсульство АЭС Фукусима
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