Россия усилит контроль за морепродуктами после сброса воды «Фукусимы»
Роспотребнадзор продолжит усиливать контроль за рыбной продукцией и водой после сброса воды с японской АЭС «Фукусима». Об этом в интервью «РИА Новости» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
31 августа Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило о проверке рыбы, добытой в территориальных водах России вблизи места сброса воды с АЭС. Исследования прошли 443 пробы рыбной продукции. Превышение нормы радиологических показателей не зафиксировано.
«Мы, со своей стороны, усилили контроль и будем дальше его усиливать. Сейчас ведется дооснащение лаборатории во Владивостоке, чтобы проводить все исследования на месте, не отправляя в Москву», — рассказала Попова.
При этом Попова отметила, что Россия не получает продукцию из Японии, однако вода с АЭС может попасть в территориальные воды России, там, где рыбаки ловят рыбу.
Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа 2023 года. Вода очищена и сильно разбавлена обычной морской водой, однако в своем составе все же содержит радиоактивное вещество тритий.
Утилизация воды началась спустя 12 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации. В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало безопасным японский план по сбросу воды в океан.
Первый этап сброса воды будет проходить непрерывно в течение 17 дней — за этот период будет сбрасываться около 460 т очищенной воды в сутки. Ожидается, что вся вода будет сброшена примерно за 30 лет.
«Фукусима-1» была впервые введена в эксплуатацию в 1971 году. Она стала первой атомной электростанцией, спроектированной и построенной американской компанией General Electric совместно с японской Tokyo Electric Power Company (TEPCO).
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире