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Россия усилит контроль за морепродуктами после сброса воды «Фукусимы»

Попова: контроль за водой и морепродуктами после сброса воды «Фукусимы» усилят

Роспотребнадзор продолжит усиливать контроль за рыбной продукцией и водой после сброса воды с японской АЭС «Фукусима». Об этом в интервью «РИА Новости» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

31 августа Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило о проверке рыбы, добытой в территориальных водах России вблизи места сброса воды с АЭС. Исследования прошли 443 пробы рыбной продукции. Превышение нормы радиологических показателей не зафиксировано.

«Мы, со своей стороны, усилили контроль и будем дальше его усиливать. Сейчас ведется дооснащение лаборатории во Владивостоке, чтобы проводить все исследования на месте, не отправляя в Москву», — рассказала Попова.

При этом Попова отметила, что Россия не получает продукцию из Японии, однако вода с АЭС может попасть в территориальные воды России, там, где рыбаки ловят рыбу.

Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа 2023 года. Вода очищена и сильно разбавлена обычной морской водой, однако в своем составе все же содержит радиоактивное вещество тритий.

Утилизация воды началась спустя 12 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации. В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало безопасным японский план по сбросу воды в океан.

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Первый этап сброса воды будет проходить непрерывно в течение 17 дней — за этот период будет сбрасываться около 460 т очищенной воды в сутки. Ожидается, что вся вода будет сброшена примерно за 30 лет.

«Фукусима-1» была впервые введена в эксплуатацию в 1971 году. Она стала первой атомной электростанцией, спроектированной и построенной американской компанией General Electric совместно с японской Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

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Роспотребнадзор Анна Попова АЭС Фукусима Россельхознадзор
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