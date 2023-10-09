Канада и Великобритания предложили Израилю необходимую помощь

Власти Канады и Великобритании предложили оказать Израилю необходимую помощь после атаки ХАМАС.

«Нашим израильским друзьям: канадцы с вами. Правительство Канады готово поддержать вас — наша поддержка израильского народа непоколебима», — написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсети X (ранее — Twitter).

Премьер-министр также сообщил, что в память о погибших в результате нападения ХАМАС, он распорядился приспустить государственные флаги Канады на заданиях национального парламента в Оттаве. Кроме того, главную башню этого комплекса подсветят сине-белыми огнями — в цвета флага Израиля, добавил он.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и предложил любую поддержку, в которой нуждается страна, передает The Times of Israel. Сунак подчеркнул, что Великобритания будет вместе с Израилем «недвусмысленно выступать против этих террористических актов». На фасад Даунинг-стрит в Лондоне также был проецирован сине-белый израильский флаг.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Израиль в ответ объявил войну движению. Жертвами нападения ХАМАС по последним данным стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа погибли 413 палестинцев, еще 2,3 тыс. получили ранения.



В поддержку Израиля выступили 84 страны. США решили оказать ему военную помощь: в Средиземное море Пентагон направил авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой из крейсера и четырех эсминцев.



Палестину поддержали Сирия и Иран. Россия призвала обе стороны конфликта прекратить огонь и перейти к мирному урегулированию.