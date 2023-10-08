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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Постпред Палестины при ООН призвал Израиль «изменить курс»

Постпред Палестины при ООН: Израилю надо изменить курс
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израилю необходимо сменить курс, а не повышать ставки, заявил постпред Палестины при ООН Рияд Мансур. Его слова приводит NBC News.

«Сейчас не время позволять Израилю удваивать ставку на своих ужасных решениях. Сейчас время сказать Израилю, чтобы он изменил курс. <...> Есть путь к миру, где не будут убиты ни палестинцы, ни израильтяне», — сказал он.

Постпред отметил, что путь к миру лежит «не через дальнейшее углубление угнетения и оккупации, а через ее прекращение». «Мы не недочеловеки. Мы никогда не примем риторику, которая унижает нашу человечность и попирает наши права», — подчеркнул он.

Накануне президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестинский народ имеет право на самооборону, «защищаться от терроризма поселенцев и оккупационных сил» Израиля

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября, заявив о начале войны. Израиль в ответ объявил войну движению. Жертвами нападения ХАМАС по последним данным стали стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс..

Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа погибли 413 палестинцев, еще 2,3 тыс. получили ранения. 

В поддержку Израиля выступили 84 страны. США решили оказать ему военную помощь: в Средиземное море Пентагон направил авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой из крейсера и четырех эсминцев.

Палестину поддержали Сирия и Иран. Россия призвала обе стороны конфликта прекратить огонь и перейти к мирному урегулированию.

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Израиль Палестина ХАМАС ООН
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