 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В университетах Израиля перенесли начало учебного года

Начало учебного года в университетах Израиля перенесли на неделю
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Начало учебного года в израильских университетах перенесли с 15 на 22 октября, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Комитет ректоров университетов страны.

В заявлении уточнили, что многих студентов и преподавателей призвали в запас. Изменения коснулись Еврейского университета, Университет имени Бен-Гуриона в Негеве, а также Тель-Авивский университет и другие.

Ранее Министерство образования Израиля сообщило об отмене занятий в учебных заведениях 9 и 10 октября.

Война палестинской исламистской группировки ХАМАС и Израиля продолжается второй день, страна официально перешла в состояние войны.

Израиль обстреливает сектор Газа, ХАМАС — территорию Израиля, в частности столицу, на юге силы исламистского движения перешли израильскую границу. В местах активных боевых действий объявлена эвакуация.

По последним данным Минздрава Палестины, в секторе Газа погибли 370 палестинцев, еще 2,2 тыс. получили ранения. В Израиле жертвами боевых действий стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Как поглощение за $28 млрд поможет Cisco выйти на рынок ИИ
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана

В поддержку Израиля выступило около 84 стран. Россия назвала войну «неожиданной». МИД Германии указал, что Израиль «имеет законное право защищать себя от террора». Палестину поддержали Сирия и Иран.

Теги
Израиль учебный год университеты
Материалы по теме
Израиль показал тела погибших в войне с ХАМАС
Политика
В Израиле погиб гражданин Франции
Политика
Армия Израиля сообщила об ударах по 800 объектам ХАМАС в секторе Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
США отправили авианосец «Джеральд Форд» поближе к Израилю Политика, 20:41
ЦАХАЛ нанесла удар по тоннелю под высотным зданием в секторе Газа. Видео Политика, 20:29
Число погибших в Израиле в результате войны с ХАМАС выросло до 700 Политика, 20:26
«Арсенал» впервые за восемь лет обыграл «Манчестер Сити» в АПЛ Спорт, 20:25
Как повлияет на Ближний Восток новая война Израиля с ХАМАС Политика, 20:25
В университетах Израиля перенесли начало учебного года Политика, 20:21
The Telegraph узнал о давлении США и Британии на ЕС по вступлению Украины Политика, 20:20
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
От Артура Кларка до телевидения 4К: как развивалось спутниковое вещание РБК и Триколор, 20:08
В Израиле погиб гражданин Франции Политика, 20:02
Сервис для состоятельных: кому и зачем нужен мультисемейный офис Тренды, 19:49
Армия Израиля сообщила об ударах по 800 объектам ХАМАС в секторе Газа Политика, 19:48
Байден поручил выделить Израилю дополнительную помощь для борьбы с ХАМАС Политика, 19:46
Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом Общество, 19:34
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 19:28