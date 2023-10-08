Начало учебного года в университетах Израиля перенесли на неделю

В университетах Израиля перенесли начало учебного года

Начало учебного года в израильских университетах перенесли с 15 на 22 октября, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Комитет ректоров университетов страны.

В заявлении уточнили, что многих студентов и преподавателей призвали в запас. Изменения коснулись Еврейского университета, Университет имени Бен-Гуриона в Негеве, а также Тель-Авивский университет и другие.

Ранее Министерство образования Израиля сообщило об отмене занятий в учебных заведениях 9 и 10 октября.

Война палестинской исламистской группировки ХАМАС и Израиля продолжается второй день, страна официально перешла в состояние войны.

Израиль обстреливает сектор Газа, ХАМАС — территорию Израиля, в частности столицу, на юге силы исламистского движения перешли израильскую границу. В местах активных боевых действий объявлена эвакуация.

По последним данным Минздрава Палестины, в секторе Газа погибли 370 палестинцев, еще 2,2 тыс. получили ранения. В Израиле жертвами боевых действий стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. человек.

В поддержку Израиля выступило около 84 стран. Россия назвала войну «неожиданной». МИД Германии указал, что Израиль «имеет законное право защищать себя от террора». Палестину поддержали Сирия и Иран.