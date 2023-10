Ynet сообщил об освобождении Израилем военной базы у границы с Газой

Фото: Ammar Awad / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после боев, которые продолжались несколько часов, вернула под свой контроль военную базу Реим на юге Израиля, которая расположена недалеко от границы с сектором Газа, передает портал Ynet со ссылкой на своего корреспондента.

Днем 7 октября ХАМАС распространил видео с кадрами захвата израильских военных во время нападения на военную базу рядом с границей с сектором Газа, писала The Times of Israel. Позже The Jerusalem Post и Walla со ссылкой на источники в израильских службах безопасности подтвердили информацию о захвате базы. О каком именно объекте шла речь, не уточнялось. Walla также писала, что проникшие в Израиль по морю боевики ХАМАСа атаковали базы Зиким и Петах.

Палестинское исламистское движение ХАМАС начало операцию против Израиля утром 7 октября. Нападение сопровождалось многочисленными ракетными ударами и проникновением боевиков в жилые районы на юге Израиля, а также захватом заложников.

Израильские власти назвали происходящее войной, объявили режим ЧС и массовый призыв резервистов. В ответ на действия ХАМАСа последовали удары по сектору Газа. К вечеру ЦАХАЛ сообщал, что уничтожил «сотни террористов» на юге страны, а также решил продолжить удары по Газе.

В Израиле, по последним данным, в результате боевых действий погибли более 200 человек, свыше 1 тыс. пострадали. Минздрав Палестины сообщил о 232 жертвах, 1697 ранены.