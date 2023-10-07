Haaretz узнал число вторгшихся в Израиль боевиков ХАМАСа

Силы ХАМАСа вторглись в Израиль по суше, морю и по воздуху. Одни прорвались через забор безопасности на мотоциклах, другие высаживались на дельтапланах, а третьи атаковали базы, добравшись до Израиля на лодках, пишет Walla

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При нападении ХАМАСа на Израиль в страну вторглись от 200 до 300 боевиков палестинского движения, пишет Haaretz со ссылкой на источники в полиции, несколько десятков остаются на территории приграничных районов.

Газета отмечает, что ХАМАС контролирует некоторые населенные пункты, а также аванпосты израильской армии вдоль границы с сектором Газа. В некоторых районах боевики захватили заложников, что подтверждала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Она не уточняла число заложников, ХАМАС заявлял о нескольких десятках.

Днем ХАМАС публиковал видео с захватом израильских солдат на военной базе у границы с Газой. Источники The Jerusalem Post и Walla в службах безопасности Израиля подтверждали захват базы, но не уточняли, где именно она расположена.

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ЦАХАЛ заявлял, что силы ХАМАСА вторглись в страну по суше, морю и воздуху. Портал «Новости Израиля» писал, что в южные районы с утра проникли десятки небольших групп боевиков, пробив ворота забора безопасности. Другие использовали для высадки в Израиль дельтапланы.

Walla со ссылкой на источники в израильских службах безопасности указывает, что десятки боевиков, прибывших по морю, атаковали базы Зиким и Петах. Впоследствии, удивившись легкости осуществимого вторжения, их поддержали дополнительные силы ХАМАСа, говорится в материале издания. ЦАХАЛ, передавала новостная служба N12, ликвидировал «десятки террористов», которые пытались проникнуть на лодках в Израиль. Вечером 7 октября израильская армия заявила, что в населенных пунктах на юге страны наземными и воздушными силами уничтожены «сотни террористов».

Сектор Газа отделен от территории Израиля многочисленными проволочными заграждениями, переходящими в бетонные стены, а также сторожевыми вышками. В 2019 году Нетаньяху рассказывал о начале строительства на границе надземного «умного заграждения». Израильские военные обещали, что конструкция «в максимально возможной мере обеспечит предотвращение проникновения на израильскую территорию». «Умная стена», по задумке ее проектировщиков, должна была стать продолжением проекта подземного барьера, который оснащен датчиками и устройствами мониторинга для обнаружения туннелей, по которым в страну проникали боевики. Власти Израиля также предпринимали усилия и по созданию морского барьера.

Как отмечает Associated Press, журналисты спросили представителя израильских вооруженных сил, подполковника Ричарда Хехта, как ХАМАСу удалось застать армию Израиля врасплох. «Это хороший вопрос», — ответил он.

На встрече высокопоставленных чиновников службы безопасности Израиля премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что первоочередной задачей является очистка юга страны от прорвавшихся туда боевиков, после чего последует более серьезное возмездие в секторе Газа, пишет AP.

ХАМАС начал военную операцию против Израиля, назвав это ответом на «преступления оккупации», утром 7 октября. Действия палестинских сил сопровождаются ракетными ударами, а также проникновением боевиков на территорию Израиля. Последний ответил авиаударами по сектору Газа. Кроме того, Нетаньяху анонсировал «длительную и мощную» военную кампанию против ХАМАСа.