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Палестино-израильский конфликт ,  
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Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет попал под мобилизацию

Экс-премьера Израиля Нафтали Беннета зачислили в мобилизационный резерв ЦАХАЛ
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с Хамасом 2023
Нафтали Беннет (справа)
Нафтали Беннет (справа) (Фото: yovavtzur / Twitter)

Бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета (2021-2022) зачислили в мобилизационный резерв Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Walla.

Премьер прибыл на пункт сбора ЦАХАЛ где его зачислили в резервисты, отмечает издание.

7 октября руководство ХАМАС объявило о начале военной операции под названием «Буря Аль-Аксы» Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

ЦАХАЛ начал массовый призыв в армию резервистов. Действующий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

ХАМАС взяла в плен десятки израильтян, в том числе военнослужащих. По данным израильского Минздрава, в результате столкновений в южных районах страны погибли по меньшей мере 100 человек, более 900 получили ранения. Агентство WAFA писало о 198 погибших в результате ответных ударов израильской авиации в секторе Газа.

Военные ХАМАС проникли на территорию Израиля, бои продолжаются по меньшей мере в семи приграничных пунктах. По данным Ynet, по израильской территории к 13:40 (время совпадает с мск) выпустили более 3 тыс. ракет. Израильская авиация нанесла удары по 17 военным комплексам и четырем оперативным командным центрам ХАМАС в регионе, также Минобороны Израиля отчитывалось об ударах дронами по бойцам группировки в приграничных районах.

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Теги
Нафтали Беннет Израиль ХАМАС резервисты ЦАХАЛ
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