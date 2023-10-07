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Война Израиля с Хамасом 2023 ,  
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Власти Израиля отменили отпуска врачам и запретили им покидать страну

Минздрав Израиля вызвал врачей из отпусков и запретил им покидать страну
Сюжет
Война Израиля с Хамасом 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Тель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Минздрав Израиля вызвал врачей из отпусков и запретил им покидать страну, находящихся за границей попросили вернуться, пишет Jerusalem Post.

Во всех больницах в радиусе 80 км от границы с сектором Газа отменено плановое лечение.

Рано утром 7 октября израильскую территорию атаковала палестинская группировка ХАМАС — она выпустила несколько тысяч ракет, в Израиль проникли боевики. В Израиле погибли не менее ста человек, около 800 пострадали, среди которых проникшие бойцы ХАМАС, остальные получили ранения от ракетных обстрелов, пишет The Times of Israel. Палестинские ведомства сообщили о 198 погибших и 1610 пострадавших в результате ответных авиаударов Израиля.

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В Израиле объявили мобилизацию резервистов и ввели чрезвычайное положение, премьер Беньямин Нетаньяху пообещал, что боевики заплатят «невиданную цену».

Поддержку израильской стороне выразили США, Евросоюз, Украина, Грузия и другие страны. Турция и Саудовская Аравия призвали обе стороны к деэскалации. Иран и Сирия поддержали ХАМАС.

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