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Палестино-израильский конфликт ,  
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Власти Израиля назвали число жертв наступления ХАМАС

Жертвами нападения ХАМАС стали уже около 100 израильтян, более 900 ранены
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
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Война Израиля с Хамасом 2023
Общее количество погибших с начала нападения ХАМАС на Израиль приблизилось к 300 человек. Убиты как минимум 100 израильтян, палестинские власти сообщили о гибели 198 человек. Число раненых с обеих сторон превысило 1,5 тыс. человек
Рамла, Израиль
Рамла, Израиль (Фото: Saeed Qaq / imago-images.de / Global Look Press)

В Израиле в результате нападения ХАМАС на южные и центральные районы страны погибли по меньшей мере 100 человек, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Количество раненых уже превысило 900 человек.

В сектора Газа в результате ответных ударов израильской авиации погибли, по последним данным, 198 человек, сообщает агентство WAFA. Количество раненых и пострадавших выросло до 1610 человек.

В середине дня израильские власти сообщали о 40 погибших и 740 раненых. Минздрав Палестины сообщил тогда о 160 погибших и более 1 тыс. пострадавших в результате ударов Израиля.

Военная операция группировки ХАМАС на юге Израиля под названием «Буря Аль-Аксы» началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда вошли боевики, которые захватили ряд городов и поселений вблизи границы с сектором Газа. Руководство группировки, объясняя начало атаки, обвинило израильскую сторону в «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме.

Израиль в ответ начал военную операцию «Железные мечи». Власти страны подчеркнули, что находятся в состоянии войны, а не «военной операции». Премьер Биньямин Нетаньяху пообещал заставить противника заплатить «беспрецедентную цену».

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Российский МИД расценил происходящее как «очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН».
Москва призвала стороны к немедленному прекращению огня и отказу от насилия.

Нападение произошло в дни 50-летия арабо-израильской войны 1973 года, получившей название война Судного дня, в которой арабские силы нескольких государств потерпели поражение. Скоординированная атака Египта и Сирии стала тогда для израильского руководства неожиданностью. Этот конфликт стал самым тяжелым для Израиля с момента войны за независимость.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Израиль ХАМАС боевые действия сектор Газа
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