Власти Израиля назвали число жертв наступления ХАМАС

Жертвами нападения ХАМАС стали уже около 100 израильтян, более 900 ранены

Общее количество погибших с начала нападения ХАМАС на Израиль приблизилось к 300 человек. Убиты как минимум 100 израильтян, палестинские власти сообщили о гибели 198 человек. Число раненых с обеих сторон превысило 1,5 тыс. человек

Рамла, Израиль (Фото: Saeed Qaq / imago-images.de / Global Look Press)

В Израиле в результате нападения ХАМАС на южные и центральные районы страны погибли по меньшей мере 100 человек, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Количество раненых уже превысило 900 человек.

В сектора Газа в результате ответных ударов израильской авиации погибли, по последним данным, 198 человек, сообщает агентство WAFA. Количество раненых и пострадавших выросло до 1610 человек.

В середине дня израильские власти сообщали о 40 погибших и 740 раненых. Минздрав Палестины сообщил тогда о 160 погибших и более 1 тыс. пострадавших в результате ударов Израиля.

Военная операция группировки ХАМАС на юге Израиля под названием «Буря Аль-Аксы» началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда вошли боевики, которые захватили ряд городов и поселений вблизи границы с сектором Газа. Руководство группировки, объясняя начало атаки, обвинило израильскую сторону в «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме.

Израиль в ответ начал военную операцию «Железные мечи». Власти страны подчеркнули, что находятся в состоянии войны, а не «военной операции». Премьер Биньямин Нетаньяху пообещал заставить противника заплатить «беспрецедентную цену».

Российский МИД расценил происходящее как «очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН».

Москва призвала стороны к немедленному прекращению огня и отказу от насилия.

Нападение произошло в дни 50-летия арабо-израильской войны 1973 года, получившей название война Судного дня, в которой арабские силы нескольких государств потерпели поражение. Скоординированная атака Египта и Сирии стала тогда для израильского руководства неожиданностью. Этот конфликт стал самым тяжелым для Израиля с момента войны за независимость.