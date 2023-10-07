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Война Израиля с Хамасом 2023 ,  
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ХАМАС заявил об уничтожении израильского танка Merkava

ХАМАС заявил об уничтожении израильского танка Merkava у границы с сектором Газа
Сюжет
Война Израиля с Хамасом 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС заявил об уничтожении израильского танка Merkava
Video

Подразделения палестинской группировки ХАМАС уничтожили израильский танк Merkava у границы с сектором Газа, передает Al Mayadeen со ссылкой на СМИ, связанные с военным крылом группировки.

Видеозапись с моментом уничтожения танка опубликовал журналист Хасан Слейх, пишет издание. На ней виден подбитый танк. По данным газеты, военные группировки взяли экипаж танка в плен.

Al Mayadeen пишет, что на кадрах, опубликованных СМИ, связанными с ХАМАСом видно, как дрон с взрывчаткой пролетает над танком, нацеливается на него и выводит машину из строя.

Боевые действия начались утром 7 октября. ХАМАС объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы», обвинив Израиль в «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме и гибели сотен палестинцев Группировка объявила о взятии в плен десятков израильтян, в том числе военнослужащих.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи», Минобороны страны начало мобилизацию резервистов. По данным ведомства, к 12:21 по израильской территории из Сектора Газа было запущено более 2,2 тыс. ракет. По меньшей мере в семи приграничных пунктах ведутся бои.

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Израильская авиация нанесла удары по 17 военным комплексам и четырем оперативным командным центрам ХАМАС в секторе Газа. Минобороны Израиля отчиталось об ударах дронами по бойцам группировки в приграничных районах.

В результате боевых действий в Израиле погибли не менее 40 человек, 740 получили ранения, сообщила медицинская служба «Маген Давид Адом». Минздрав Палестины заявлял о 160 погибших и более чем 1 тыс. пострадавших в результате ударов Израиля, передает телеканал Al-Hadath.

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Израиль ХАМАС танки
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