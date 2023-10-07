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Война Израиля с Хамасом 2023 ,  
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Нетаньяху назвал первую цель Израиля в войне с ХАМАС

Нетаньяху: первая цель Израиля в войне с ХАМАС — зачистка атакованных территорий
Сюжет
Война Израиля с Хамасом 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Первой целью Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в противостоянии с палестинской группировкой ХАМАС является зачистка атакованных территорий. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает Times of Israel.

«Наша первая цель — зачистка от враждебных сил, которые проникли на нашу территорию и восстановление безопасности и спокойствия в сообществах, подвергшихся нападениям», — сказал он. Вторая цель армии, по словам премьера, — «взыскать огромную цену с противника, в том числе в секторе Газа». «Третья цель — усилить наши фронты, чтобы никто по ошибке не присоединился к этой войне», — добавил Нетаньяху.

Он призвал всех граждан страны объединиться «для достижения высшей цели» — победы в войне.

Боевые действия начались утром 7 октября. ХАМАС объявил о начале военной операции «Буря Аль-Аксы», обвинив Израиль в «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. По вине израильской стороны погибли и получили ранения сотни палестинцев, заявил один из лидеров движения Мухаммед ад-Дейф. Группировка объявила о взятии в плен десятков израильтян, в том числе военнослужащих.

Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что страна находится в состоянии войны, а не «военной операции». Премьер пообещал заставить противника заплатить «беспрецедентную цену».

Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи», Минобороны страны начало мобилизацию резервистов. По данным ведомства, к 12:21 по израильской территории из сектора Газа было запущено более 2,2 тыс. ракет. По меньшей мере в семи приграничных пунктах ведутся бои.

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В результате боевых действий в Израиле погибли не менее 40 человек, 740 получили ранения, сообщила медицинская служба «Маген Давид Адом». Минздрав Палестины заявлял о 160 погибших и более чем 1 тыс. пострадавших в результате ударов Израиля, передает телеканал Al-Hadath.

Теги
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС
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