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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на ракетный комплекс «Сармат»

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на ракетный комплекс «Сармат»
Сюжет
Военная операция на Украине

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на ракетный комплекс «Сармат»
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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии «Красмаш» в Красноярском крае, сообщили в Минобороны.

Он проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс серийного производства стратегического ракетного комплекса пятого поколения «Сармат». В Минобороны сообщили, что на предприятии изготавливают первые серийные ракеты, «которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство».

«Сармат» — комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Ее стартовая масса превышает 200 т. Дальность стрельбы составляет 18 тыс. км.

1 сентября глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство.

Стратегический комплекс «Сармат» президент России Владимир Путин впервые показал во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года, значительная часть которого была посвящена новейшему оружию России. Тогда он сообщил, что эта стратегическая ракета нового поколения сменит стоящего на вооружении «Воеводу». В ходе послания был также продемонстрирован ролик, на котором ракета полетела в сторону Северной Америки через Северный полюс.

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Персоны
Сергей Шойгу Минобороны гособоронзаказ
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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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