Asia Times оценила влияние ядерных ракет «Сармат» на конфликт на Украине
Стратегические ракетные комплексы «Сармат», которые Россия недавно поставила на боевое дежурство, могут оказать влияние на конфликт на Украине, пишет Asia Times со ссылкой на мнение директора проекта по ядерным вопросам в Центре стратегических и международных исследований (CSIS, США) Хизер Уильямс.
«Сармат» — стратегический ракетный комплекс с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Стартовая масса ракеты превышает 200 т. Дальность полета ракеты составляет 18 тыс. км.
По мнению Уильямс, из-за «Сармата» Россия может выйти за рамки ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), действие которого было приостановлено Москвой в этом году. Это решение, как считает эксперт, является частью попыток России представить США и НАТО как агрессоров в контексте событий на Украине и негативно сказалось на возможности для конструктивного диалога сторон. Кроме того, появление «Сармата» на вооружении у России показывает ее возможности расширять свой ядерный арсенал даже на фоне введенных санкций и конфликта на Украине.
О постановке «Сармата» на боевое дежурство 1 сентября сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Впервые этот комплекс президент Владимир Путин показал в 2018 году. Он сменит стоящие на вооружении комплексы «Воевода» с радиусом поражения 11 тыс. км.