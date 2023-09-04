branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
«Аэроклуб» выпустил ЦФА на 50 млн руб. на платформе Альфа-банка Крипто, 13:53
Вы переводите деньги за рубеж: где вас поджидают мошенники Pro, 13:51
«Транснефть» подала иск к «Роснефти» Бизнес, 13:51
Asia Times оценила влияние ядерных ракет «Сармат» на конфликт на Украине Политика, 13:47
Математика Мифтахова задержали на выходе из колонии после освобождения Политика, 13:46
Теннисист в 20 лет подал мяч со скоростью 240 км/ч на US Open. Видео Спорт, 13:45
Путин заявил Эрдогану о готовности к переговорам по зерновой сделке Политика, 13:37
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Не только нейросети: шесть платформ для развития креативности Pro, 13:35
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 13:33
JPMorgan оценила шансы на запуск биткоин-ETF после победы Grayscale Крипто, 13:32
В ЛНР решили признать геноцидом действия нацистов во время войны Политика, 13:30
Минобороны сообщило об ударе по производителю катеров-дронов на Украине Политика, 13:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:29
АвтоВАЗ отчитался об абсолютном максимуме продаж за два с лишним года Авто, 13:25
Военная операция на Украине ,  
0 

Asia Times оценила влияние ядерных ракет «Сармат» на конфликт на Украине

Asia Times: «Сарматы» на вооружении России могут повлиять на конфликт на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Стратегические комплексы «Сармат» встали на боевое дежурство в России. Это говорит о возможностях расширять ядерный потенциал страны, несмотря на санкции и конфликт на Украине, пишет Asia Times
Стратегический&nbsp;ракетный&nbsp;комплекс&nbsp;&laquo;Сармат&raquo;
Стратегический ракетный комплекс «Сармат» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС)

Стратегические ракетные комплексы «Сармат», которые Россия недавно поставила на боевое дежурство, могут оказать влияние на конфликт на Украине, пишет Asia Times со ссылкой на мнение директора проекта по ядерным вопросам в Центре стратегических и международных исследований (CSIS, США) Хизер Уильямс.

«Сармат» — стратегический ракетный комплекс с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Стартовая масса ракеты превышает 200 т. Дальность полета ракеты составляет 18 тыс. км.

По мнению Уильямс, из-за «Сармата» Россия может выйти за рамки ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), действие которого было приостановлено Москвой в этом году. Это решение, как считает эксперт, является частью попыток России представить США и НАТО как агрессоров в контексте событий на Украине и негативно сказалось на возможности для конструктивного диалога сторон. Кроме того, появление «Сармата» на вооружении у России показывает ее возможности расширять свой ядерный арсенал даже на фоне введенных санкций и конфликта на Украине.

О постановке «Сармата» на боевое дежурство 1 сентября сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Впервые этот комплекс президент Владимир Путин показал в 2018 году. Он сменит стоящие на вооружении комплексы «Воевода» с радиусом поражения 11 тыс. км.

Теги
Сармат Украина межконтинентальные баллистические ракеты
Материалы по теме
Путин анонсировал скорое поступление «Сарматов» на боевое дежурство
Политика
В РВСН допустили оснащение «Сармата» гиперзвуковыми блоками «Авангарда»
Политика
ТАСС узнал, что Су-34 впервые применил «Кинжал» на Украине
Политика