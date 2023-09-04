Asia Times оценила влияние ядерных ракет «Сармат» на конфликт на Украине

Asia Times: «Сарматы» на вооружении России могут повлиять на конфликт на Украине

Стратегические комплексы «Сармат» встали на боевое дежурство в России. Это говорит о возможностях расширять ядерный потенциал страны, несмотря на санкции и конфликт на Украине, пишет Asia Times

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС)

Стратегические ракетные комплексы «Сармат», которые Россия недавно поставила на боевое дежурство, могут оказать влияние на конфликт на Украине, пишет Asia Times со ссылкой на мнение директора проекта по ядерным вопросам в Центре стратегических и международных исследований (CSIS, США) Хизер Уильямс.

«Сармат» — стратегический ракетный комплекс с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Стартовая масса ракеты превышает 200 т. Дальность полета ракеты составляет 18 тыс. км.

По мнению Уильямс, из-за «Сармата» Россия может выйти за рамки ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), действие которого было приостановлено Москвой в этом году. Это решение, как считает эксперт, является частью попыток России представить США и НАТО как агрессоров в контексте событий на Украине и негативно сказалось на возможности для конструктивного диалога сторон. Кроме того, появление «Сармата» на вооружении у России показывает ее возможности расширять свой ядерный арсенал даже на фоне введенных санкций и конфликта на Украине.

О постановке «Сармата» на боевое дежурство 1 сентября сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Впервые этот комплекс президент Владимир Путин показал в 2018 году. Он сменит стоящие на вооружении комплексы «Воевода» с радиусом поражения 11 тыс. км.