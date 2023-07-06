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МИД опроверг данные о секретных переговорах Лаврова с экс-чиновниками США

Захарова: информация о секретных переговорах Лаврова с экс-чиновниками США является фейком
NBC сообщил, что экс-чиновники США в апреле встретились с главой МИД России Лавровым в Нью-Йорке и обсудили поиск дипломатического компромисса, который был бы приемлемым для России и Украины. МИД России опроверг эту информацию
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Сергей Лавров (Фото: Jeon Heon-Kyun / Getty Images)

Информация о том, что бывшие чиновники США провели в апреле секретные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым по Украине, не соответствует действительности. Об этом заявила глава российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на четыре бывших американских чиновника и двух действующих сообщил, что группа бывших высокопоставленных чиновников США в апреле провела секретные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

По данным телеканала, в ходе «секретных переговоров» стороны обсудили «самые острые вопросы» по ситуации на Украине, в том числе поиск «дипломатического компромисса, который мог бы быть приемлемым для обеих сторон».

Во встрече с американской стороны участвовали бывший дипломат и покидающий свой пост президент Совета по международным отношения Ричард Хаас, эксперт по Европе Чарльз Купчан и эксперт по России Томас Грэм — оба бывшие чиновники Белого дома и Госдепартамента.

«Эта деза (дезинформация. — РБК) запущена в западные медиа», — прокомментировала публикацию Захарова.

Лавров 24 апреля прибыл в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН. На следующий день состоялось заседание Совбеза ООН. В том месяце Россия была председателем этого органа.

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Замглавы МИДа Сергей Рябков рассказал, что во время выступлений российского министра иностранных дел в Совбезе ООН демаршей западных стран не было — были лишь «перемигивания», «когда министр прямо, резко и четко формулирует подходы России и дает оценки».

Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, отметил, что изоляции российской делегации во главе с Лавровым в ООН не было. Так, во время итоговой конференции министра в зале не было свободных мест.

В ходе визита Лавров также провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем, палестинским коллегой Риядом аль-Малики и государственным министром ОАЭ Халифой Шахином Аль-Мараром.

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Сергей Лавров США Россия Украина переговоры Мария Захарова
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года

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