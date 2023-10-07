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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Израиле сообщили о ракетном обстреле со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ: со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Воздушную тревогу объявили в центральной и южной частях Израиля, а также в районе, прилегающим к сектору Газа, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

«За последние полчаса из сектора Газа по территории Израиля были выпущены ракеты», — говорится в публикации. Жителей южного и центрального Израиля попросили оставаться вблизи охраняемых территорий и следовать инструкциям. 

В результате ракетной атаки несколько человек получили ранение. 

В ЦАХАЛ также сообщили, что несколько террористов с огнестрельным оружием проникли на территорию Израиля из сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет совещание с высокопоставленными представителями силовых структур, сообщает The Times of Israel.

Сектор Газа граничит с юго-западной частью Израиля. Регион де-факто находится под контролем палестинского исламистского движения ХАМАС, который Израиль обвиняет в терроризме и создании угроз своей безопасности.

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В сентябре израильские военные атаковали военный пост палестинского исламистского движения ХАМАС на севере сектора Газа. В ЦАХАЛ сообщали, что армия запустила несколько взрывных устройств и гранат с самолета.

Теги
сектор Газа Израиль ЦАХАЛ ХАМАС
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