В Израиле сообщили о ракетном обстреле со стороны сектора Газа

Воздушную тревогу объявили в центральной и южной частях Израиля, а также в районе, прилегающим к сектору Газа, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

«За последние полчаса из сектора Газа по территории Израиля были выпущены ракеты», — говорится в публикации. Жителей южного и центрального Израиля попросили оставаться вблизи охраняемых территорий и следовать инструкциям.

В результате ракетной атаки несколько человек получили ранение.

В ЦАХАЛ также сообщили, что несколько террористов с огнестрельным оружием проникли на территорию Израиля из сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет совещание с высокопоставленными представителями силовых структур, сообщает The Times of Israel.

Сектор Газа граничит с юго-западной частью Израиля. Регион де-факто находится под контролем палестинского исламистского движения ХАМАС, который Израиль обвиняет в терроризме и создании угроз своей безопасности.

В сентябре израильские военные атаковали военный пост палестинского исламистского движения ХАМАС на севере сектора Газа. В ЦАХАЛ сообщали, что армия запустила несколько взрывных устройств и гранат с самолета.