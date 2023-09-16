Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

Армия Израиля нанесла удары по объекту ЗАМАС в секторе Газа

Израильские военные атаковали военный пост палестинского исламистского движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщает телеграм-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ведомства, ЦАХАЛ атаковал военные позиции организации ХАМАС во время беспорядков возле забора безопасности в секторе Газа. Военные запустили несколько взрывных устройств и гранат с самолета. «Потерь среди наших сил нет», — уточнили в ЦАХАЛ.

Сектор Газа граничит с юго-западной частью Израиля. Регион де-факто находится под контролем ХАМАС, который Израиль обвиняет в терроризме и создании угроз своей безопасности.

13 сентября израильская армия сообщала о масштабных беспорядках на севере сектора Газа. По данным ЦАХАЛ, в акции, которая длилась несколько часов, участвовали около 100 палестинцев.

Во время беспорядков участники попытались запустить взрывное устройство в израильских солдат. «Взрывное устройство сработало на территории сектора Газа, ранив нескольких участников беспорядков, прилегающих к месту взрыва», — сообщала израильская армия.