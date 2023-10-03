Минобороны Сирии сообщило о двух пострадавших после ударов Израиля

Израиль нанес авиаудары по позициям вооруженных сил Сирии рядом с городом Дейр-эз-Зор на востоке страны, пострадали двое военных, сообщило Минобороны Сирии в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Израиль нанес авиаудары на некоторые позиции расположения наших Вооруженных сил в районе Дейр-эз-Зор, в результате агрессии были ранены два военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Газета The Times of Israel уточнила, что израильская армия, как правило, не комментирует удары по Сирии, хотя и признается в сотнях «вылазок» против поддерживаемых Ираном группировок, пытавшихся закрепиться в стране. Военные рассказали, что наносят удары по цепочкам поставок оружия, предположительно предназначенного для этих группировок, главной из которых является шиитская ливанская террористическая группировка «Хезболла», а также по средствам ПВО Сирии.

В Сирии регулярно сообщают об израильских ракетных ударах по стране. 19 июля Сирия обвинила Израиль в авиаударах по объектам в окрестностях столицы — Дамаска. Сирийская ПВО сбила большинство ракет, в результате атаки ранения получили два сирийских солдата.