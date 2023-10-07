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Военная операция на Украине ,  
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Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане

С мэрии Вьен во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Власти города Вьен на юго-востоке Франции сняли флаг Украины с фасада мэрии после слов президента страны Владимира Зеленского об Армении и Нагорном Карабахе, сообщила газета Le Dauphine Libere. Украинский флаг поместили на здание в феврале 2022 года.

Зеленский и азербайджанский президент Ильхам Алиев провели телефонные переговоры 4 октября. Президент Украины написал в телеграм-канале, что поблагодарил Баку за гуманитарную помощь, в частности, в энергетическом секторе.

Лидеры обсудили региональную безопасность, вызовы и форматы взаимодействия, а также «подтвердили приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств».

В мэрии Вьен отметили, что эти высказывания Зеленского «вызывают вопросы».

«Мы не можем полагаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, разделяя при этом видение режима, лежащего в основе этнических чисток в Нагорном Карабахе», — говорится в пресс-релизе мэрии. Там добавили, что Армения — «единственное истинно демократическое государство на Кавказе».

Азербайджан 19–20 сентября провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Она завершилась заключением соглашения о прекращении огня, которое также включало пункты о разоружении армии непризнанной республики и реинтеграции жителей региона в составе Азербайджана.

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В Армению вынужденно переехали более 100 тыс. жителей Нагорного Карабаха. Ранее о желании уехать из-за опасения этнических чисток сообщали 120 тыс. этнических армян — это 99,9% населения региона.

28 сентября президент Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Теги
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Франция Армения Владимир Зеленский Нагорный Карабах
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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