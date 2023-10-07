Politico сообщила о планах Маккарти досрочно покинуть конгресс

Экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти рассматривает возможность досрочного ухода с должности конгрессмена, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Его срок в качестве представителя 20-го округа штата Калифорния в нижней палате конгресса США истекает в январе 2025 года.

Позднее Маккарти в интервью CBC News опроверг слухи о досрочном уходе из Конгресса. «Я не ухожу в отставку», — заявил он. Маккарти добавил, что намерен баллотироваться на переизбрание в следующем году.

Politico писала, что Маккарти планирует остаться на посту как минимум до выборов постоянного спикера, которые запланированы на 11 октября. Он объяснил, что поможет партии «стабилизироваться», а позже «хочет вернуться домой» и «провести время с семьей».

Газета уточнила, что Маккарти планирует и дальше активно участвовать в делах Республиканской партии. «Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь почти всем вам», — заявил он на закрытой конференции после смещения с должности.

Однопартийцы выступают за восстановление Маккарти на посту спикера в соответствии с правилами партии.

Маккарти лишился поста спикера палаты представителей 3 октября. По данным CNN, за отстранение проголосовали 216 членов палаты представителей, включая восьмерых однопартийцев-республиканцев.

Палата представителей не проводила голосование по отстранению спикера с 1910 года, отставка была одобрена впервые в истории США.

Причиной отстранения с должности стало сотрудничество Маккарти с демократами по вопросу предотвращения шатдауна — приостановления работы правительства из-за несогласования бюджета. Был принят его временный вариант на 45 дней, в который не вошла помощь Украине.

Временным спикером палаты представителей стал республиканец из Северной Каролины Патрик Макгенри.