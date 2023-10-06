Великобритания послала первую партию солдат в Косово для усиления армии

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Часть солдат британского королевского полка, переданная под командование НАТО, прибыла в Косово для усиления миротворческой миссии контингента альянса в регионе, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

«В течение нескольких дней Великобритания отреагировала на призыв НАТО о подкреплении и направила 200 дополнительных солдат из первого батальона Королевского полка принцессы Уэльской для Сил для Косово (KFOR, Kosovo Force — международный контингент НАТО. — РБК)», — говорится в заявлении британского правительства.

Солдаты прибыли в Приштину, столицу Косово. Развертывание дополнительных сил в НАТО обусловили «жестоким нападением» на косовскую полицию 24 сентября и ростом напряженности в регионе.

23 сентября в селе Баньска на севере Косово полицейские убили трех местных жителей — этнических сербов, установивших баррикады из двух грузовиков. Двое из них, по словам президента Сербии Александра Вучича, погибли от снайперского огня.

Власти Косово заявили, что группа примерно из 30 хорошо вооруженных людей напала на полицейский патруль, заметивший баррикады. В результате нападения убили одного полицейского и ранили еще двух.

25 сентября совет НАТО разрешил использовать в Косово дополнительные силы в рамках контингента альянса в целях стабилизации ситуации. В военном блоке отметили, что рост напряженности на севере региона вызывает обеспокоенность у союзников, но в НАТО будут следить за тем, чтобы у Приштины «были ресурсы и гибкость, необходимые KFOR для выполнения своего мандата».

2 октября министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что если сербская армия получит от президента приказ войти в Косово, то эта задача «будет выполнена эффективно, профессионально и успешно». Впрочем, он опроверг сообщения о перемещении сербской армии по территории страны после событий в регионе.