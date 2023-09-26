Почему объявление Сербией траура по погибшим в Косово не устроило соседей Отношения Белграда и Приштины снова обострились после инцидента в селе Баньска

На фоне зашедших в тупик переговоров между Сербией и Косово их отношения еще больше обострились после гибели четырех сербов в селе Баньска. Но от резких действий президент Сербии снова воздержится, уверен эксперт

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Что стало причиной траура в Сербии

Правительство Сербии объявило 27 сентября траурным днем из-за гибели в Косово четырех сербов. Инцидент, расследование которого продолжается, произошел ночью 24 сентября в селе Баньска, расположенном в населенном преимущественно сербами районе частично признанной республики. Премьер-министр поддерживающей Косово Албании Эди Рама во вторник заявил, что объявление траура неприемлемо. По словам Рамы, его объявление после того, как погиб полицейский, «является худшим сигналом, который Сербия могла бы подать региону и евроатлантическому сообществу».

Обстоятельства произошедшего еще выясняются, однако инцидент уже привел к очередному серьезному ухудшению отношений между Белградом и Приштиной (столица Косово, независимость которого Сербия не признает).

По данным косовской полиции, группа примерно из 30 хорошо вооруженных людей напала на полицейский патруль на севере Косово, в результате нападения был убит один и ранено двое офицеров. В ходе последовавшей полицейской операции были убиты четверо нападавших. Началось все около половины третьего ночи 24 сентября, когда пограничная полиция заметила на мосту на въезде в село Баньска два грузовика без номеров, которые блокировали въезд в населенный пункт. На полицейских было совершено нападение, они были обстреляны с нескольких позиций, использовались также ручные гранаты и противотанковый гранатомет «Золя», говорится в заявлении полиции, которое цитирует портал Balkan Insight. После этого полиция начала преследовать нападавших, и те укрылись на территории монастыря Баньска и позже были убиты.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что нападение было спровоцировано косовскими властями. По его словам, грузовики представляли собой баррикаду, которую воздвигли в селе Баньска сербы, а полиция Косово приехала, чтобы убрать их, в результате начался конфликт, в котором погиб полицейский. Вучич отметил, что оправдать убийство нельзя, оно «предосудительно». Сербы в регионе выступают против приштинского правительства, и его глава Альбин Курти — «главный организатор хаоса в Косово» и «единственный, кто хочет конфликтов и войны», заявил Вучич.

27 сентября он также встретился с послами пяти стран (Квинты) — США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, а также послом Евросоюза. «В один из тяжелейших моментов для Сербии у меня был важный разговор с представителями Квинты. Я повторил позицию Сербии насчет последних событий в Косово и Метохии и запросил, чтобы контингент KFOR взял на себя заботу о вопросах безопасности на севере Косово вместо косовоалбанской полиции», — сообщил Вучич в соцсетях. Встреча Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко прошла еще раньше, в понедельник. Как рассказал посол, президент Сербии подробно проинформировал его об инциденте в Баньске.

Какими могут быть последствия

События 24 сентября продолжают серию инцидентов в населенных сербами косовских районах. В мае там в поселениях Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток проходили столкновения между сербами, албанской полицией и представителями миротворческой миссии KFOR. Их причиной стали результаты местных выборов. Сербские кандидаты выборы бойкотировали, мэрами были избраны представители албанского большинства, но когда они решили приступить к работе, сербы начали протестовать.

Косово объявило независимость от Сербии в 2008 году. 90% жителей из 1,8 млн населения региона — этнические албанцы, большинство из которых исповедуют ислам. В северных районах Косово живут преимущественно сербы, их около 50 тыс. человек, большинство — христиане. Независимость Республики Косово признали более 100 стран ООН, включая большинство государств Европейского союза и США. Россия, как и Сербия, независимость края не признает. Миссия KFOR была создана по решению ООН и действует в Косово с 1999 года, она действует под эгидой НАТО, ее численность составляет около 3800 человек.

Ухудшение отношений между Белградом и Приштиной происходит на фоне попыток Евросоюза примирить стороны. В феврале Вучич и Курти согласились с предложенным Евросоюзом соглашением о нормализации отношений, но не подписали его. Документ предусматривал взаимное признание паспортов, отказ Сербии представлять Косово на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также юридические обязательства работать над «всеобъемлющей нормализацией отношений». Постоянным требованием сербской стороны является организация Сообщества сербских общин с правами автономии в крае.

Очередная встреча Вучича и Курти прошла 14 сентября в Брюсселе. По итогам встречи ЕС выразил обеспокоенность по поводу невыполнения сторонами своих обязательств и призвал без каких-либо дальнейших задержек или предварительных условий начать работу по созданию ассоциации или сообщества муниципалитетов сербского большинства.

«Все происходящее укладывается в логику косово-албанских структур — зачистить регион от сербов, в основном через создание для них невозможных условий для проживания», — считает программный координатор Российского совета по международным делам Милан Лазович. Косовские власти не заинтересованы в эффективных переговорах с Сербией, они не нацелены на реальное выполнение обязательств, главным из которых является создание сообщества сербских муниципалитетов, отмечает Лазович. Цель принимаемых косовскими властями мер, напротив, в провоцировании Сербии на импульсивный ответ, например на введение войск, что приведет к жесткой реакции Запада и введению санкций против Белграда, уверен эксперт. Именно поэтому Сербия сейчас не пойдет на жесткий ответ, понимая, что риски для нее очень высоки, прогнозирует он.