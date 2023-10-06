 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лукашенко назвал «абсолютно правильным» поведение Зеленского

Лукашенко: Зеленский ведет себя абсолютно правильно в отношении Запада
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский правильно ведет себя по отношению к Западу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит близкий к администрации белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

«Вот и мы, и россияне, журналисты, все время говорим о том, «вот, попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно-непорядочно Зеленский и так далее». Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», — отметил Лукашенко во время посещения учебного объекта Министерства обороны «Узел сопротивления» в Брестской области на западе страны.

Свое мнение он объяснил тем, что украинская сторона перед началом конфликта активно готовилась к оборонным действиям в Донбассе, а власти США, пообещав поддержку, или не вовремя ее оказывают, «или не дают то, что обещали, или отдают старье». Он назвал это естественным ходом дел, поскольку США «нужно утилизировать все это».

«Коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дали Зеленскому. Поэтому Владимир Александрович им говорит: «Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?» Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно», — подчеркнул белорусский лидер.

6 июля Лукашенко заявил, что Зеленский понял, что Киеву не победить в конфликте с Россией, поэтому потребовал от НАТО приглашения в альянс. По мнению президента Белоруссии, его украинский коллега предъявил претензии к тем, кто «толкал Украину» к конфликту.

Зеленский, посетивший Вашингтон в сентябре, собирался убедить членов конгресса в необходимости продолжения помощи его стране. Но вместо выступления в конгрессе, в котором ему отказали из-за «нехватки времени», он встретился с законодателями из палаты представителей и сената.

Читайте на РБК Pro
Вы получили в наследство долги. Можно ли от них отказаться
Как продавать на «Авито»: подробный гайд для опытных и начинающих
Экономика нищеты: почему российские сотрудники будут все беднее
Лечение и криминал: как Мексика становится центром медицинского туризма

Россия выступает против предоставления Западом военной помощи Украине, отмечая, что она не помешает российским военным достигнуть целей спецоперации.

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Белоруссия Александр Лукашенко финансовая помощь Украина
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Сунак обсудил с Зеленским морскую безопасность и укрепление сил ПВО
Политика
Маск опубликовал мем с Зеленским, просящим помощи для Украины
Политика
Лукашенко показали учебный узел сопротивления в Брестской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 16:30
Брат Нурмагомедова со второй попытки сделал вес перед чемпионским боем Спорт, 21:13
Как составляют рейтинги по оценке устойчивости городов и компаний РБК и ДПиООС, 21:13
Над Курской областью сбили беспилотник Политика, 21:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
Лукашенко назвал «абсолютно правильным» поведение Зеленского Политика, 20:52
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 20:45
МИД выразил протест после Кипра из-за журналиста «Российской газеты» Политика, 20:25
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 20:22
США ввели санкции против 42 китайских фирм из-за торговли с Россией Политика, 20:16
США решили выслать двух российских дипломатов Политика, 20:15
Россия ограничит въезд украинцам из третьих стран Политика, 20:10
Бакаев сделал первый голевой пас после перехода из «Зенита» в клуб из ОАЭ Спорт, 20:04
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 19:50
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 19:49