Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский правильно ведет себя по отношению к Западу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит близкий к администрации белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

«Вот и мы, и россияне, журналисты, все время говорим о том, «вот, попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно-непорядочно Зеленский и так далее». Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», — отметил Лукашенко во время посещения учебного объекта Министерства обороны «Узел сопротивления» в Брестской области на западе страны.

Свое мнение он объяснил тем, что украинская сторона перед началом конфликта активно готовилась к оборонным действиям в Донбассе, а власти США, пообещав поддержку, или не вовремя ее оказывают, «или не дают то, что обещали, или отдают старье». Он назвал это естественным ходом дел, поскольку США «нужно утилизировать все это».

«Коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дали Зеленскому. Поэтому Владимир Александрович им говорит: «Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?» Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно», — подчеркнул белорусский лидер.

6 июля Лукашенко заявил, что Зеленский понял, что Киеву не победить в конфликте с Россией, поэтому потребовал от НАТО приглашения в альянс. По мнению президента Белоруссии, его украинский коллега предъявил претензии к тем, кто «толкал Украину» к конфликту.

Зеленский, посетивший Вашингтон в сентябре, собирался убедить членов конгресса в необходимости продолжения помощи его стране. Но вместо выступления в конгрессе, в котором ему отказали из-за «нехватки времени», он встретился с законодателями из палаты представителей и сената.

Россия выступает против предоставления Западом военной помощи Украине, отмечая, что она не помешает российским военным достигнуть целей спецоперации.