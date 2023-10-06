Посол в Вене Любинский: Россия не наносит удары по гражданским объектам

Посол России в Вене рассказал о вызове в МИД Австрии и жестком заявлении

Дмитрий Любинский (Фото: МИД РФ)

Россия не наносит удары по гражданским объектам в отличие от украинской армии, заявил российский посол в Вене Дмитрий Любинский в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Любинский рассказал, что 6 октября его вызвали на беседу к генсекретарю МИД Австрии Николаусу Маршику, который зачитал ему «текст жесткого заявления в связи с «ракетным обстрелом» в Харьковской области». Он отметил, что выразил недоумение «уже самим фактом срочного вызова» посла в МИД на основе «лишь голословных обвинений» президента Украины Владимира Зеленского в адрес России.

Любинский напомнил, что военнослужащие России, «в отличие от украинских, не наносят удары по гражданским объектам».

5 октября в селе Гроза Харьковской области произошел взрыв. Как сообщил глава областной администрации Олег Синегубов, снаряд попал в кафе и магазин, в результате чего погибли 50 человек. Позже он уточнил, что число погибших выросло до 52.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию и заявил, что обсуждает с европейскими лидерами усиление украинской противовоздушной защиты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что целями ударов российских военных являются только объекты военной инфраструктуры, места скопления солдат и военного руководства Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.