Песков опроверг удары по гражданским целям на вопрос об обстреле села Гроза

Кремль на вопрос об обстреле Грозы опроверг удары по гражданским целям

Российские военные не наносят ударов по гражданским целям, напомнили в Кремле, комментируя попадание снаряда в кафе и магазин в Харьковской области, о котором сообщил Киев. По данным украинских властей, погибли более 50 человек

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Целями ударов российских военных являются только объекты военной инфраструктуры и места скопления солдат или военного руководства Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гибель более 50 человек при ударе по селу Гроза в Харьковской области, передает корреспондент РБК.

«Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят удары по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих, представителей военного руководства», — заявил пресс-секретарь.

Накануне украинское МВД заявило, что в результате удара в селе Гроза Купянского района погибли 50 человек. По данным властей Харьковской области, снаряд попал в магазин и кафе, где проходили поминки. Позднее глава обладминистрации Олег Синегубов рассказал, что число погибших выросло до 52.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию, а также заявил, что обсуждает с европейскими лидерами усиление украинской ПВО.