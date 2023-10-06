Кремль на вопрос об обстреле Грозы опроверг удары по гражданским целям
Целями ударов российских военных являются только объекты военной инфраструктуры и места скопления солдат или военного руководства Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гибель более 50 человек при ударе по селу Гроза в Харьковской области, передает корреспондент РБК.
«Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят удары по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих, представителей военного руководства», — заявил пресс-секретарь.
Накануне украинское МВД заявило, что в результате удара в селе Гроза Купянского района погибли 50 человек. По данным властей Харьковской области, снаряд попал в магазин и кафе, где проходили поминки. Позднее глава обладминистрации Олег Синегубов рассказал, что число погибших выросло до 52.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию, а также заявил, что обсуждает с европейскими лидерами усиление украинской ПВО.