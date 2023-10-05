Киев сообщил о 50 погибших при обстреле села Гроза в Харьковской области
Число погибших в результате удара в селе Гроза в Купянском районе Харьковской области составило 50 человек, сообщило МВД Украины.
Удар, как сообщал в телеграм-канале глава областной администрации Олег Синегубов, произошел около 13:15 по местному времени (совпадает с московским). Снаряд попал в кафе и магазин в селе Гроза, сказал глава Харьковской области. На месте работают спасатели.
В момент удара в кафе проходили поминки по одному из жителей, сообщили в МВД Украины.
Генеральная прокуратура Украины в своем телеграм-канале сообщила о семи раненых. По факту произошедшего начато досудебное расследование, заявило ведомство.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале обвинил в произошедшем Россию, а также заявил, что обсуждает с европейскими лидерами усиление украинской ПВО.
Минобороны России регулярно подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
5 октября в группировке российских войск «Запад» сообщили, что на Купянском направлении были нанесено огневое поражение бригадам ВСУ в ЛНР и Харьковской области.