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Военная операция на Украине ,  
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Киев сообщил о 50 погибших при обстреле села Гроза в Харьковской области

МВД Украины: при обстреле села Гроза в Харьковской области погибли 50 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
МВД Украины сообщило о гибели 50 человек при обстреле села Гроза в Харьковской области
Фото: synegubov / Telegram
Фото: synegubov / Telegram

Число погибших в результате удара в селе Гроза в Купянском районе Харьковской области составило 50 человек, сообщило МВД Украины.

Удар, как сообщал в телеграм-канале глава областной администрации Олег Синегубов, произошел около 13:15 по местному времени (совпадает с московским). Снаряд попал в кафе и магазин в селе Гроза, сказал глава Харьковской области. На месте работают спасатели.

В момент удара в кафе проходили поминки по одному из жителей, сообщили в МВД Украины.

Генеральная прокуратура Украины в своем телеграм-канале сообщила о семи раненых. По факту произошедшего начато досудебное расследование, заявило ведомство.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале обвинил в произошедшем Россию, а также заявил, что обсуждает с европейскими лидерами усиление украинской ПВО.

Минобороны России регулярно подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

5 октября в группировке российских войск «Запад» сообщили, что на Купянском направлении были нанесено огневое поражение бригадам ВСУ в ЛНР и Харьковской области.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Харьковская область Украина Купянск
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