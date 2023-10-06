В центре Харькова прогремел взрыв

В центре Харькова раздался взрыв, сообщили местные власти, спустя две минуты была включена воздушная тревога. Администрация попросила харьковчан оставаться в укрытиях

По центру Харькова нанесен удар, сообщил в телеграм-канале мэр Игорь Терехов.

Погиб ребенок, его нашли под завалами жилого дома, сообщил глава харьковской обладминистрации Олег Синегубов. За медицинской помощью обратились девять мирных жителей, среди пострадавших 11-месячный ребенок. «Информация о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова. Спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий», — сообщил Олег Синегубов.

Ночью в Харькове дважды объявляли воздушную тревогу, в 23:08 и 03:50 мск, но вскоре отменяли без сообщений властей о взрывах. Взрыв раздался примерно в 06:46 мск, пишет, «Суспільне Харків», через две минуты были включены сирены воздушной тревоги. В 07:21 мск воздушную тревогу отключили.

Накануне власти Харьковской области сообщили об ударе по селу Гроза, погиб 51 человек. Снаряд попал в кафе и магазин, в момент удара в кафе проходили поминки после перезахоронения украинского военнослужащего, его вдова и сын-военный также погибли, уточнили в харьковской областной прокуратуре. Президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале обвинил в произошедшем Россию, а также заявил, что обсуждает с европейскими лидерами усиление украинской ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.