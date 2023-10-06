МИД заявил о поддержке в ООН идеи о глобальных угрозах безопасности

Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Страны — участницы ООН поддержали посыл России о глобальных угрозах безопасности, высказанный на Генассамблее организации в Нью-Йорке, заявил замглавы МИДа Сергей Вершинин.

«Акцент, который сделал министр [иностранных дел России Сергей Лавров], он его сделал в Нью-Йорке очень четко, о необходимости уважения и соблюдения принципов Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, этот акцент мне кажется одним из главных, который был услышан и был поддержан очень многими», — сказал Вершинин на брифинге (цитата по ТАСС).

По словам заместителя главы МИДа, речь Лаврова была «жесткой в определении тех вызовов и опасностей, с которыми надо справляться сегодня международному сообществу».

23 сентября министр иностранных дел России, выступая в Нью-Йорке, заявил, что человечество стоит на развилке и «только от нас зависит, как будет развиваться в история». Он добавил, что в общих интересах «не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества».

Лавров отметил, что для России нет другого пути, кроме как возродить ООН «в качестве центрального координирующего органа мировой политики», однако США и их союзники «продолжают плодить конфликты, искусственно разделяющие человечество на враждебные блоки». Запад министр назвал «империей лжи» из-за невыполнения взятых на себя обязательств.