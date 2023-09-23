 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лавров вслед за Путиным назвал Запад «империей лжи»

Лавров: запад является империей лжи, так как не соблюдает свои обязательства
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: David Dee Delgado / Getty Images)

Запад представляет собой «империю лжи», так как не выполняет взятые на себя обязательства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Нью-Йорке на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция шла на сайте всемирной организации.

«Привыкшие смотреть на остальной мир свысока, американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие, а затем их попросту не выполняют», — сказал министр. После этого он процитировал президента России Владимира Путина, который в феврале 2022 года назвал Запад «империей лжи».

Путин сделал соответствующее заявление 28 февраля, через несколько дней после начала российской спецоперации. Тогда президент говорил об антироссийских санкциях на совещании по вопросам экономики.

Российские власти не раз обвиняли Запад в нарушении обязательств и данных Москве обещаний. В частности, Путин не раз вспоминал об обещании НАТО не расширяться на восток. Незадолго до начала спецоперации он заявил, что альянс «кинул» Россию, когда нарушил обещания не продвигать свою инфраструктуру. НАТО приняло в состав Польшу, Румынию и страны Прибалтики и таким образом приблизилось к границам России, отмечал Путин. Также российский президент обвинял западные государства в нарушении международного права из-за поставок оружия Украине. Москва осуждает военную помощь Киеву и подчеркивает, что она не изменит исход конфликта.

США и союзники «продолжают плодить конфликты, искусственно разделяющие человечество на враждебные блоки», и тем самым препятствовать достижению общих целей, считает Лавров. В Кремле полагают, что Запад не хочет прислушиваться к озабоченностям Москвы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Сергей Лавров Запад ООН Генассамблея ООН
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Материалы по теме
Путин назвал западные страны «империей лжи» после введения новых санкций
Политика
МИД назвал новой порцией обещаний последние предложения ООН по зерну
Политика
МИД назвал последний день для неисполненных обещаний по зерновой сделке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
«Барселона» отыгралась с 0:2, забив «Сельте» три гола за восемь минут Спорт, 21:30
Лавров рассказал, почему Россия не пойдет на прекращение огня Политика, 21:28
Лавров вслед за Путиным назвал Запад «империей лжи» Политика, 21:23
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 21:01
«Спартак» нанес «Динамо» первое с июля поражение в РПЛ Спорт, 20:58
Лавров назвал «формулу мира» Зеленского «просто нереализуемой» Политика, 20:50
Гладков сообщил об обстреле Шебекино Политика, 20:47
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Лавров в ООН призвал мир не допустить «скатывания к большой войне» Политика, 20:32
Жилые проекты Матвеевского кластера: благоустройство и инфраструктура РБК и ПИК, 20:20
В Норвегии задержали экс-командира «Вагнера» при попытке сбежать в Россию Политика, 20:18
Шольц допустил усиление контроля у границ ЕС из-за виз за взятки в Польше Политика, 19:54
Клуб КХЛ отыгрался со счета 0:3 и победил лидера Восточной конференции Спорт, 19:35
Фигуристка выступила на турнире в Москве под музыку Rammstein Спорт, 19:28
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 19:22