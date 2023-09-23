Лавров вслед за Путиным назвал Запад «империей лжи»

Сергей Лавров (Фото: David Dee Delgado / Getty Images)

Запад представляет собой «империю лжи», так как не выполняет взятые на себя обязательства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Нью-Йорке на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция шла на сайте всемирной организации.

«Привыкшие смотреть на остальной мир свысока, американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие, а затем их попросту не выполняют», — сказал министр. После этого он процитировал президента России Владимира Путина, который в феврале 2022 года назвал Запад «империей лжи».

Путин сделал соответствующее заявление 28 февраля, через несколько дней после начала российской спецоперации. Тогда президент говорил об антироссийских санкциях на совещании по вопросам экономики.

Российские власти не раз обвиняли Запад в нарушении обязательств и данных Москве обещаний. В частности, Путин не раз вспоминал об обещании НАТО не расширяться на восток. Незадолго до начала спецоперации он заявил, что альянс «кинул» Россию, когда нарушил обещания не продвигать свою инфраструктуру. НАТО приняло в состав Польшу, Румынию и страны Прибалтики и таким образом приблизилось к границам России, отмечал Путин. Также российский президент обвинял западные государства в нарушении международного права из-за поставок оружия Украине. Москва осуждает военную помощь Киеву и подчеркивает, что она не изменит исход конфликта.

США и союзники «продолжают плодить конфликты, искусственно разделяющие человечество на враждебные блоки», и тем самым препятствовать достижению общих целей, считает Лавров. В Кремле полагают, что Запад не хочет прислушиваться к озабоченностям Москвы.