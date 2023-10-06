ФАС оштрафовала Почта банк за уточнения мелким шрифтом в рекламе

ФАС: Почта банк оштрафован на ₽500 тыс. за нарушение закона о рекламе

Фото: Олег Яковлев / РБК

ФАС оштрафовала Почта банк на 500 тыс. руб. за нарушение закона о рекламе, сообщили в пресс-службе ведомства.

В службу обратился гражданин с жалобой на рекламу предложения банка «Гарантированная ставка» при выдаче кредита, которая распространялась на роллерном дисплее в Москве.

В рекламе крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке, однако данные об условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность участия в акции, размещались в поясняющей сноске маленьким, трудным для прочтения шрифтом.

«Условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение. Комиссия ФАС России признала рекламу кредита ненадлежащей. Антимонопольное ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.

5 октября 2023 года ФАС завела несколько дел против независимых автозаправочных станций и нефтебаз из-за завышения цен на топливо.

В сентябре антимонопольное ведомство возбудило дело против «МегаФона» из-за повышения цен на тарифы. Оператор повысил тарифы на услуги связи в среднем на 10,24% для более 8,2 млн абонентов.

В службе напомнили тогда, что в декабре 2022 года было начато расследование из-за повышения тарифов рядом операторов. Ведомство сочло обоснованным рост тарифов у «Теле2» и «Билайна», после того как компании предоставили антимонопольной службе подтверждения роста затрат на сеть. В то же время финансовая отчетность «МегаФона» свидетельствовала о «значительном снижении расходов оператора и росте чистой прибыли».

