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Глава ФАС обозначил необходимый уровень снижения цен на автозаправках

Глава ФАС заявил, что цены на бензин нужно снизить до экономически обоснованных
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Нефтяные компании и независимые АЗС должны понизить цены на топливо на заправках до экономически обоснованного уровня, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос об ориентире, до которого должны быть снижены цена на топливо на заправках, Шаскольский сказал: «Это должен быть экономически обоснованный уровень». Нефтяные компании должны обеспечить топливом потребителей на внутреннем рынке, уточнил он.

Ранее ФАС направила письмо крупным нефтяным компаниям, включая «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» и владельцам независимых сетей АЗС о необходимости снизить стоимость реализации нефтепродуктов с учетом снижения их биржевой цены.

«Сейчас меры приняты, привели к снижению цены во всех сегментах рынка моторных топлив. Это позволяет закупить впрок по хорошим ценам», — пояснил Шаскольский.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 сентября подписал постановление об ограничении экспорта бензина и дизельного топлива на фоне продолжавшегося в течение нескольких месяцев роста на них. Ограничения не касаются стран — членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, а также международных транзитных перевозок.

Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что запрет на экспорт уже помог стабилизировать цены на топливо. Цены снизились на 16-20%, сказал он. К примеру, в начале сентября цена на бензин марки «Премиум-95» превысила отметку 75 тыс. руб. за тонну, однако теперь цена за тонну составляет 56 908 руб.

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Теги
Максим Шаскольский ФАС цены на бензин АЗС
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