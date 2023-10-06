Венгрия предложила посредничество в возвращении армянских военнопленных

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Венгрия готова выступить посредником в переговорах о возвращении из Азербайджана армянских военнопленных. Об этом агентству «Арменпресс» заявила посол Венгрии в Армении Анна Мария Сико.

«Венгрия готова вновь сыграть посредническую роль, чтобы способствовать безопасному возвращению армянских военнопленных на родину», — сказала Сико.

В декабре 2021 года при посредничестве Будапешта из Азербайджана вернулись пятеро армянских пленных, сообщило агентство.

Венгрия также предоставила Армянскому обществу Красного Креста €102 тыс. для оказания помощи людям, насильственно перемещенным из Нагорного Карабаха в результате недавних широкомасштабных военных действий в Азербайджане.

Обмен пленными — один из пунктов соглашения о прекращении огня. Согласно восьмому пункту трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, прекратившего войну в Нагорном Карабахе, Армения и Азербайджан должны были провести обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших.

Азербайджан получил всех своих военнопленных, рассказал РБК в январе 2021 года российский дипломатический источник.

Однако в армянском списке на обмен в ноябре 2020 года по-прежнему значились более 140 имен. Баку настаивал, что удерживаемые лица не подлежат обмену, так как среди них есть захваченные после 10 ноября подозреваемые в совершении уголовных преступлений.

После начала «антитеррористической операции» Азербайджана 19 сентября 2023 года в Баку заявили об освобождении сдавшихся в Карабахе армянских военных.

В Ереване заявили, что в Нагорном Карабахе не было подразделений армянской армии.

В мае 2023 года руководитель Центра международного и сравнительного права Сирануш Саакян сообщила, что, по официальным данным, в Азербайджане остаются 33 армянских военнопленных. Однако, по ее словам, эти данные неполны и в плену могут находиться еще десятки человек.