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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван и Баку поспорили из-за требования вернуть 140 пленных

Обмен пленными — один из пунктов соглашения о прекращении огня. Баку настаивает, что удерживаемые лица не подлежат обмену, так как среди них есть захваченные после 10 ноября и обвиняемые по различным статьям
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Согласно восьмому пункту трехстороннего соглашения от 10 ноября, прекратившего войну в Нагорном Карабахе, Армения и Азербайджан должны были провести обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Азербайджан получил всех своих военнопленных — это подтверждают как стороны конфликта, так и Россия. Однако в армянском списке на обмен по-прежнему значатся более 140 имен, заявил РБК российский дипломатический источник и подтвердил осведомленный собеседник с армянской стороны. Точное число пленных МИД Армении в ответ на запрос РБК не сообщил, сославшись на закрытый характер информации.

11 января на первой после окончания войны в Нагорном Карабахе встрече лидеров России, Армении и Азербайджана обсуждались два главных вопроса: разморозка экономических и транспортных связей в регионе и обмен пленными. Если насчет восстановления связей удалось договориться — 30 января должна пройти первая встреча рабочей группы, то во втором вопросе прогресса не случилось. За это премьер Армении Никол Пашинян подвергается критике. После окончания войны он неоднократно делал заявления, что возвращение пленных — его приоритетная задача.

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Азербайджан настаивает, что удерживаемые им лица не подлежат обмену, так как часть из них были захвачены уже после окончания боевых действий, а другие являются обвиняемыми по трем статьям: «Наемничество», «Терроризм» и «Военные преступления». Об этом МИД страны заявил в ответе на официальный запрос РБК. Ведомство также сообщило, что Еревану, в соответствии с договоренностями, уже переданы 60 человек. Несмотря на это заявление, 28 января в Армению при посредничестве России из Азербайджана вернулись пять пленных. Их сопроводил на специальном авиарейсе командующий российской миротворческой миссией в Карабахе Рустам Мурадов.

Армянский список на обмен включает в себя 62 человека, взятых в плен под селом Хцаберд (азербайджанское название — Чайлаггала) уже после окончания войны — в середине декабря. Почему там стояли армянские военные, имели ли они на это право, до сих пор не известно. Армянская сторона утверждает, что это и соседние села на момент подписания совместного заявления 10 ноября оставались под ее контролем. 18 января на итоговой пресс-конференции за 2020 год глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан не хочет выдавать 62 взятых в плен под Хцабердом, поскольку, по версии Баку, они зашли в этот район, который был занят азербайджанскими частями, уже после объявления о прекращении огня и всех боевых действий и поэтому не попадают под условия соглашения от 10 ноября.

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Насчет захваченных под селом Хцаберд в МИД Азербайджана повторили пересказанную российским министром версию: «Они (армянские военные. — РБК) были засланы на территорию Азербайджана в конце ноября 2020 года, спустя более двух недель после подписания трехстороннего заявления, которое предусматривает прекращение огня и всех военных действий. В результате террористической деятельности этой вооруженной группы были убиты и ранены наши военнослужащие и гражданские лица. Как это и предусмотрено законодательством Азербайджана, против них было возбуждено уголовное дело».

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По поводу остальных в ведомстве заявили, что их также отдавать не намерены. «В настоящее время у азербайджанской стороны находятся несколько лиц, в том числе граждане третьих стран, против которых возбуждены уголовные дела по статьям «Наемничество», «Терроризм» и «Военные преступления». В соответствии с международным гуманитарным правом, в том числе Женевскими конвенциями, они не подлежат передаче», — говорится в ответе азербайджанского МИДа.

В Ереване с этим категорически не согласны. «Азербайджан манипулирует списком армянских пленных и отказывается признавать факт удержания в плену армянских военнослужащих даже при наличии доказательств и видеоматериалов, опубликованных азербайджанскими пользователями в соцсетях. Более того, Азербайджан представляет некоторых военнопленных в качестве преступников и фабрикует против них уголовные дела по вымышленным и совершенно нелепым обвинениям», — заявили РБК в МИД Армении.

«Армения выполнила свои обязательства по передаче военнопленных по принципу «всех на всех». На сегодняшний день все азербайджанские военнопленные, заложники и другие удерживаемые лица уже переданы азербайджанской стороне», — также подчеркнули в министерстве.

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Наличие армянских пленных у Азербайджана не станет серьезным препятствием для достижения договоренностей о разморозке экономических и транспортных связей в регионе, считает председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. После любой современной войны всегда встает проблема захваченных лиц и обмен всегда ведется как торговля между сторонами. «Мы это хорошо помним на примере Украины и Донбасса. Составлялись разные списки, проводилось несколько раундов, они срывались, кого-то в чем-то обвиняли, но в конце концов этот вопрос решается. Пленные, как ни цинично звучит, — это актив. И это совершенно нормальная, рутинная послевоенная практика», — пояснил эксперт. По его мнению, Армении совместные экономические проекты в регионе нужны не меньше, чем Азербайджану. «Страна находится в отчаянном положении — поражение в войне, политический кризис. Сейчас у Армении возникла возможность выйти из блокады, поэтому выполнение договоренностей стратегически необходимо и вопрос пленных вряд ли станет серьезным препятствием», — резюмировал Лукьянов.

Авторы
Александр Атасунцев, Елизавета Ламова
военнопленные Нагорный Карабах Ильхам Алиев Никол Пашинян Армения Азербайджан
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