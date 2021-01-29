Ереван и Баку поспорили из-за требования вернуть 140 пленных

Обмен пленными — один из пунктов соглашения о прекращении огня. Баку настаивает, что удерживаемые лица не подлежат обмену, так как среди них есть захваченные после 10 ноября и обвиняемые по различным статьям

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Согласно восьмому пункту трехстороннего соглашения от 10 ноября, прекратившего войну в Нагорном Карабахе, Армения и Азербайджан должны были провести обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Азербайджан получил всех своих военнопленных — это подтверждают как стороны конфликта, так и Россия. Однако в армянском списке на обмен по-прежнему значатся более 140 имен, заявил РБК российский дипломатический источник и подтвердил осведомленный собеседник с армянской стороны. Точное число пленных МИД Армении в ответ на запрос РБК не сообщил, сославшись на закрытый характер информации.

11 января на первой после окончания войны в Нагорном Карабахе встрече лидеров России, Армении и Азербайджана обсуждались два главных вопроса: разморозка экономических и транспортных связей в регионе и обмен пленными. Если насчет восстановления связей удалось договориться — 30 января должна пройти первая встреча рабочей группы, то во втором вопросе прогресса не случилось. За это премьер Армении Никол Пашинян подвергается критике. После окончания войны он неоднократно делал заявления, что возвращение пленных — его приоритетная задача.

Азербайджан настаивает, что удерживаемые им лица не подлежат обмену, так как часть из них были захвачены уже после окончания боевых действий, а другие являются обвиняемыми по трем статьям: «Наемничество», «Терроризм» и «Военные преступления». Об этом МИД страны заявил в ответе на официальный запрос РБК. Ведомство также сообщило, что Еревану, в соответствии с договоренностями, уже переданы 60 человек. Несмотря на это заявление, 28 января в Армению при посредничестве России из Азербайджана вернулись пять пленных. Их сопроводил на специальном авиарейсе командующий российской миротворческой миссией в Карабахе Рустам Мурадов.

Армянский список на обмен включает в себя 62 человека, взятых в плен под селом Хцаберд (азербайджанское название — Чайлаггала) уже после окончания войны — в середине декабря. Почему там стояли армянские военные, имели ли они на это право, до сих пор не известно. Армянская сторона утверждает, что это и соседние села на момент подписания совместного заявления 10 ноября оставались под ее контролем. 18 января на итоговой пресс-конференции за 2020 год глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан не хочет выдавать 62 взятых в плен под Хцабердом, поскольку, по версии Баку, они зашли в этот район, который был занят азербайджанскими частями, уже после объявления о прекращении огня и всех боевых действий и поэтому не попадают под условия соглашения от 10 ноября.