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Николай Дроздов заявил о трудностях с дыханием после перелома ребер

Телеведущий Николай Дроздов заявил о трудностях с дыханием после перелома ребер в январе

Телеведущий, ученый-зоолог Николай Дроздов рассказал, что испытывает трудности с дыханием после перелома нескольких ребер в январе 2023 года. Об этом он сообщил в интервью «Московскому комсомольцу».

Дроздова госпитализировали в реанимацию с множественными переломами ребер 29 января. Он возвращался после работы в МГУ домой и поскользнулся возле подъезда, но несколько дней после инцидента провел дома.

Одно из семи сломанных ребер пробило левое легкое, из-за чего там появились воздух и вода, телеведущий до сих пор ходит с катетером. «Я поправляюсь, конечно, но восстановление идет медленно», — сказал Дроздов.

По его словам, из-за проблем с легким он не может полноценно дышать. «Как говорят, дышать полной грудью у меня не получается. Глубокий вздох пока сделать не могу!» — рассказал Дроздов.

Он добавил, что болевые ощущения уже прошли, температуры тоже нет, к катетеру он привык — есть только трудности с дыханием и сутулость. Для устранения оставшихся проблем врачи посоветовали ему специальный комплекс упражнений. Дроздов рассказал, что начинает их постепенно осваивать.

Дроздов уже был госпитализирован с переломами ребер и ключицы в январе 2019 года. Он упал, потеряв равновесие во время зарядки. После этого он прекратил съемки в программе «В мире животных», которую вел более 40 лет, и отказался вести любые проекты на телевидении. Ученый остался на географическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.

Теги
Николай Дроздов телеведущий перелом осложнения
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