Николай Дроздов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Телеведущего, ученого-зоолога Николая Дроздова выписали из больницы, сообщил РБК его друг композитор Дмитрий Дунаев.

«Да, выписан из больницы, все хорошо, находится под присмотром своей жены Татьяны Петровны», — сказал Дунаев.

14 июля Дунаев рассказал, что Дроздов попал в больницу с отравлением. При этом друг телеведущего Константин Мирошник сообщал, что причиной госпитализации было плановое лечение глаз.

Дроздову 86 лет. В предыдущий раз его госпитализировали в январе с множественными переломами ребер. Он возвращался после работы в МГУ домой и поскользнулся возле подъезда, но несколько дней после инцидента провел дома. Одно из семи сломанных ребер пробило левое легкое, из-за чего там появились воздух и вода.