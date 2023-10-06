Reuters узнал о планах Си Цзиньпина приехать во Вьетнам

Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Председатель Китая Си Цзиньпин может посетить Ханой в конце октября или в начале ноября, сообщает Reuters. К его поездке начали готовиться китайские и вьетнамские официальные лица.

Визит подчеркнет растущую стратегическую важность производственного центра Юго-Восточной Азии, поскольку крупные державы борются за влияние в регионе на фоне растущей напряженности между Пекином и Вашингтоном, отмечает Reuters.

Си Цзиньпин планирует поехать во Вьетнам вслед за президентом США Джо Байденом, который посетил Ханой в сентябре.

Во время визита американского лидера Вьетнам и США договорились об установлении стратегического партнерства. Такой дипломатический статус с Вьетнамом имеют Россия (с 2012 года), Китай, Южная Корея и Индия. Опрошенный аналитики поясняли The Washington Post, что решение Ханоя о партнерстве с США говорит о готовности вьетнамских властей вызвать негодование в Пекине, однако этот шаг сочтен необходимым на фоне того, «как агрессивно Китай демонстрирует военную силу в регионе».

Спустя две недели после визита Байдена в Ханой Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США и Вьетнам ведут переговоры о заключении крупнейшей в истории сделки о поставке оружия бывшему противнику. По мнению собеседников агентства, это может подвинуть позиции России в этой сфере и вызвать раздражение Китая. Переговоры находятся на ранней стадии. Если они завершатся успешно, то Вьетнам может получить истребители F-16.



Китай имеет территориальные претензии к Вьетнаму, в последние годы напряженность в этом вопросе только возросла. Речь идет об островах Спратли и Парасель в Южно-Китайском море, а также водам вокруг них. Вьетнам подчеркивает, что управлял островами с XVII века, а Китай никогда не претендовал на суверенитет над ними до 1940-х годов.