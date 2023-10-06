 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Reuters узнал о планах Си Цзиньпина приехать во Вьетнам

Reuters: Си Цзиньпин может приехать во Вьетнам в конце октября или начале ноября
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Председатель Китая Си Цзиньпин может посетить Ханой в конце октября или в начале ноября, сообщает Reuters. К его поездке начали готовиться китайские и вьетнамские официальные лица.

Визит подчеркнет растущую стратегическую важность производственного центра Юго-Восточной Азии, поскольку крупные державы борются за влияние в регионе на фоне растущей напряженности между Пекином и Вашингтоном, отмечает Reuters.

Си Цзиньпин планирует поехать во Вьетнам вслед за президентом США Джо Байденом, который посетил Ханой в сентябре.

Во время визита американского лидера Вьетнам и США договорились об установлении стратегического партнерства. Такой дипломатический статус с Вьетнамом имеют Россия (с 2012 года), Китай, Южная Корея и Индия. Опрошенный аналитики поясняли The Washington Post, что решение Ханоя о партнерстве с США говорит о готовности вьетнамских властей вызвать негодование в Пекине, однако этот шаг сочтен необходимым на фоне того, «как агрессивно Китай демонстрирует военную силу в регионе».

Спустя две недели после визита Байдена в Ханой Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США и Вьетнам ведут переговоры о заключении крупнейшей в истории сделки о поставке оружия бывшему противнику. По мнению собеседников агентства, это может подвинуть позиции России в этой сфере и вызвать раздражение Китая. Переговоры находятся на ранней стадии. Если они завершатся успешно, то Вьетнам может получить истребители F-16.

Китай имеет территориальные претензии к Вьетнаму, в последние годы напряженность в этом вопросе только возросла. Речь идет об островах Спратли и Парасель в Южно-Китайском море, а также водам вокруг них. Вьетнам подчеркивает, что управлял островами с XVII века, а Китай никогда не претендовал на суверенитет над ними до 1940-х годов.

Теги
Китай Вьетнам Си Цзиньпин
Материалы по теме
WP узнала о планировании Белым домом встречи Байдена и Си Цзиньпина
Политика
Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай
Политика
МИД Китая счел провокацией слова Бербок о «диктаторе» Си Цзиньпине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 104,79 (+0,49) Инвестиции, 05 окт, 18:18 Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 99,68 (+0,22) Инвестиции, 05 окт, 18:18
Акции российского нефтегаза выросли в 2023 году на 56%. Что будет дальше Pro, 10:25
Лучший российский бомбардир НХЛ прошлого сезона получил травму Спорт, 10:22
Бекхэм признался, о каком моменте в карьере жалеет до сих пор Спорт, 10:19
Как сегодня решаются вопросы зеленой повестки в Челябинске РБК+, 10:16
Открыта регистрация на IX SOC-Forum Пресс-центр, 10:15
Как демонстративное потребление выдает страх бедности Pro, 10:09
В Госдуму внесли законопроект о запрете на приближение Политика, 10:00
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
Reuters узнал о планах Си Цзиньпина приехать во Вьетнам Политика, 09:58
Технологический сдвиг в российской сфере недвижимости. Что он несет Pro, 09:49
JPMorgan предупредил о риске обвала S&P 500 на 20% Инвестиции, 09:47
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 09:33
Ракова сообщила о 125 тыс. телемедицинских консультаций для онкопациентов Город, 09:30
Как появление лекарств от ожирения повлияет на индустрию «вредной» еды Pro, 09:26
Шойгу поручил нарастить темпы производства Су-34 в Новосибирске Политика, 09:19