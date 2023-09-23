Reuters узнал о крупнейшей оружейной сделке США с бывшим врагом в войне

Война США и Вьетнама завершилась 50 лет назад, теперь они обсуждают крупный оборонный заказ с истребителями F-16. Сейчас крупнейшим поставщиком в республику остается Россия. Китай предъявлял Вьетнаму территориальные претензии

Истребитель F-16 (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

США и Вьетнам ведут переговоры о заключении крупнейшей в истории поставке оружия между бывшими противниками по холодной войне, что может подвинуть позиции России в этой сфере и вызвать раздражение Китая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Переговоры находятся на ранней стадии. Один из собеседников отметил, что переговоры могут завершиться успешно в течение следующего года, Вьетнам в таком случае получит истребители F-16 на фоне напряженности в отношениях с Китаем в Южно-Китайском море.

США изучают возможность структурирования особых условий покупки Вьетнамом дорогостоящей техники, чтобы помочь республике отказаться от более дешевого российского вооружения, рассказал другой источник.

«У нас очень продуктивные и многообещающие отношения с вьетнамцами в области безопасности, и мы действительно видим интересные изменения с их стороны в сторону некоторых систем США, в частности, во всем, что может помочь им лучше контролировать свои морские территории, возможно, транспортные самолеты и некоторые другие системы», — подчеркнул один из американских чиновников.

Обсуждение контракта знаменует собой резкий поворот в отношениях двух стран спустя почти 50 лет после завершения войны по Вьетнаме, отмечает Reuters. США участвовали в конфликте в 1965–1973 годах.

В 2016 году было снято эмбарго на поставки вооружений во Вьетнам, военный экспорт был ограничен кораблями береговой охраны и учебно-тренировочными самолетами, тогда как на поставки из России пришлось 80% арсенала Вьетнама. Ежегодно республика тратит около $2 млрд на импорт оружия. Серьезным препятствием для закупок у США агентство называет высокую стоимость оборудования. За последние десять лет Вьетнам купил американского вооружения менее чем на $400 млн.

Вьетнам и США договорились в сентябре об установлении стратегического партнерства. Такой дипломатический статус с Вьетнамом имеют Россия (с 2012 года), Китай, Южная Корея и Индия. Решение Ханоя говорит о готовности вьетнамских властей вызвать негодование в Пекине, однако этот шаг сочтен необходимым на фоне того, «как агрессивно Китай демонстрирует военную силу в регионе», пояснили The Washington Post опрошенные аналитики.

Китай предъявляет территориальные претензии к Вьетнаму, в последние годы напряженность в этом вопросе только возросла. Речь идет об островах Спратли и Парасель в Южно-Китайском море, а также водам вокруг них. Вьетнам подчеркивает, что управлял островами с XVII века, а Китай никогда не претендовал на суверенитет над ними до 1940-х годов.

Конфликт даже стал причиной запрета показа во Вьетнаме фильма «Барби», где в одной из сцен чиновники обнаружили карту, на которой спорные территории принадлежат Китаю.