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Reuters сообщил о раздражении Китая из-за прихода США во Вьетнам

Reuters: укрепление отношений США и Вьетнама вызывает раздражение Китая
Укрепление сотрудничества США и Вьетнама может вызвать раздражение Китая, но в будущем отношения Вашингтона и Пекина могут ухудшиться еще сильнее, сочли эксперты. А сейчас экономике Вьетнама нужен приток капитала
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Повышение партнерских отношений США и Вьетнама на фоне визита американского президента Джо Байдена в Ханой 10 сентября может вызвать «раздражение» Китая и иметь неясные последствия для бизнеса, пишет Reuters.

Несмотря на эти риски, Ханой решается на укрепление сотрудничества с Вашингтоном именно сейчас, возможно рассчитав, что отношения США с Китаем в будущем ухудшатся еще сильнее, говорит старший научный сотрудник сингапурского Института исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS) Ле Хонг Хиеп. Он добавил, что военные поставки США Вьетнаму также давно обсуждаются, но переговоры по этому вопросу требуют времени.

«Экономика Вьетнама остро нуждается в притоке капитала, технологий и доступе к рынкам», — сказал Александр Вувинг из базирующегося на Гавайях Азиатско-Тихоокеанского центра исследований безопасности Inouye, предположив, что это стало ключевой причиной возможного обновления сотрудничества Ханоя и Вашингтона.

Reuters среди возможных изменений в отношениях стран называет поддержку Вашингтоном амбиций Ханоя стать «центром полупроводниковой промышленности», а также выход на рынок сжиженного природного газа (СПГ) и морской ветроэнергетики.

Кроме того, укрепление сотрудничества улучшит перспективы американского бизнеса во Вьетнаме. Так, во время визита Байдена объявления о своих бизнес-планах могут сделать авиапроизводитель Boeing и энергетическая компания AES, рассказали агентству знакомые с планами источники. По их словам, Boeing надеется продать до 50 своих самолетов 737 MAX во время визита делегации во Вьетнам. Компании отказались от официальных комментариев.

Двумя днями ранее The Washington Post и Politico писали, что США и Вьетнам подпишут соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» во время визита Байдена в Ханой, подняв уровень отношений сразу на две ступени.

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WP отмечала, что решимость Ханоя подписать соглашение с Вашингтоном свидетельствует о готовности вьетнамских властей к политическому столкновению с Пекином. Однако этот шаг сочтен необходимым на фоне того, «как агрессивно Китай демонстрирует военную силу в регионе», пояснили изданию опрошенные аналитики.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Вьетнам США Китай сотрудничество
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