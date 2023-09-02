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США и Вьетнам заключат стратегическое партнерство

WP: Байден подпишет договор о стратегическом партнерстве США и Вьетнама
Вьетнам не заключает договоров о союзах, однако соглашение с США о стратегическом партнерстве, помимо экономических преференций, может активизировать сотрудничество в сфере обороны на фоне напряженных отношений с Китаем, пишет WP
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Соединенные Штаты и Вьетнам подпишут соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» во время визита американского президента Джо Байдена в Ханой в середине сентября. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в обоих столицах. Аналогичную информацию сообщали источники Politico.

Такой дипломатический статус для Вьетнама имеют Россия (с 2012), Китай, Южная Корея и Индия. Готовность Ханоя подписать соглашение с Вашингтоном свидетельствует о готовности вьетнамских властей вызвать негодование в Пекине, однако этот шаг сочтен необходимым на фоне того, «как агрессивно Китай демонстрирует военную силу в регионе», пояснили изданию опрошенные аналитики.

Вьетнам не заключает договоров о союзах, вместо этого республика выстроила трехуровневую иерархию двусторонних связей. США получили статус «всеобъемлющего» партнерства в 2013-м, обычно Ханой предоставлял статус «стратегического» спустя годы, но в случае с Вашингтоном власти намерены ускорить процесс.

«Мы смогли представить убедительные аргументы» Ханою в пользу того, чтобы поднять отношения «на самый высокий уровень», рассказал WP сотрудник Белого дома, отметив, что соглашение не станет шагом в сторону формирования оборонного альянса.

Старший научный сотрудник сингапурского института ISEAS Ле Хонг Хиеп назвал этот шаг для Вьетнама «как символическим, так и содержательным целям». Он отметил, что соглашение приведет к повышению экономической активности между двумя странами, поскольку США стремятся диверсифицировать производственные мощности за пределы Китая, а Вьетнам стремится к развитию передовых технологий.

Улучшение отношений также способствует активизации сотрудничества в сфере обороны и безопасности, отмечает газета. Ожидается, что Ханой и Вашингтон увеличат количество посещений американских авианосцев (территории Вьетнама), совместные военные учения и продажу оружия, заявили источники WP.

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Вьетнам решился на подписание с США «соглашения о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» на фоне обострения отношений с Китаем. Как отмечает WP, граничащая с КНР страна уже давно оспаривает территориальные претензии Пекина на острова Спратли и Парасель в Южно-Китайском море. При этом береговая охрана Китая постоянно «преследует» вьетнамские платформы по бурению нефти и газа и регулярно высаживаются на вьетнамские рыболовные суда.

О том, что США предпринимают попытки диверсифицировать свое производство в Китае, в том числе за счет их переноса в соседние Индию, Вьетнам и Таиланд, ранее писал Bloomberg. По данным агентства, отношения двух стран вынуждают американские компании, в том числе Apple, выводить производства с территории Китая в другие азиатские страны, а разделение глобальной цепи поставок может сказаться на стоимости товаров. Сейчас около 80% партнеров Apple по производству связаны с КНР.

При этом в Индии и Вьетнаме ненадежное обеспечение электричеством и водой, менее развитая (чем в Китае) инфраструктура, поэтому компания может терпеть более серьезные издержки, отмечал Bloomberg. «Возможно, рост затрат не в полной мере отразится на окончательной цене, так как это может повредить рынку», — высказал мнение эксперт Intelligence Стивен Ценг.
 

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