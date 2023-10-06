В полтавском военкомате призвали всех украинцев быть готовыми воевать

Каждому военнообязанному мужчине на Украине придется защищать родину, заявил представитель полтавского областного военкомата Роман Истомин.

«Если говорить о «всех» как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках», — сказал Истомин (цитата по «Страна.ua»).

После начала российской военной операции украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать Украину.



Мобилизация должна была проходить в несколько этапов. Так, на первом в армию должны были призвать бывших военнослужащих с боевым опытом, отслуживших в армии по контракту или участвовавших в боевых действиях в Донбассе. На втором — военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года или служивших по контракту. На третьем этапе в армию должны были призвать выпускников военных кафедр вузов (в качестве офицеров запаса) и всех, у кого нет возрастных и физических ограничений. На четвертом этапе на службу могут привлечь так называемый общественный резерв, то есть всех граждан страны без возрастных и физических ограничений.

В конце августа Алексей Резников, тогда возглавлявший Минобороны Украины, говорил, что утвержденный Верховной радой план мобилизации еще не выполнен. «Нам нет нужды объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, у нас еще есть ресурс», — сказал он. За несколько дней до этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему, «чтобы дать возможность больше мобилизовать».

В России в сентябре прошлого года объявляли частичную мобилизацию. Призвать планировалось 300 тыс. человек. Глава Минобороны Сергей Шойгу в октябре того же года сообщал, что мобилизационные мероприятия прекращены. Соответствующий указ президента не был подписан: в Кремле заявляли, что этого и не требуется.

Шойгу 3 октября говорил, что у России достаточно военных для проведения операции на Украине, планов по дополнительной мобилизации у Генштаба нет. По словам министра, с начала года на службу по контракту и в добровольческие формирования поступили 335 тыс. человек.