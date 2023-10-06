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Военная операция на Украине ,  
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В полтавском военкомате призвали всех украинцев быть готовыми воевать

Представитель военкомата на Украине призвал каждого мужчину быть готовым воевать
Сюжет
Военная операция на Украине

Каждому военнообязанному мужчине на Украине придется защищать родину, заявил представитель полтавского областного военкомата Роман Истомин.

«Если говорить о «всех» как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках», — сказал Истомин (цитата по «Страна.ua»).

После начала российской военной операции украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать Украину.

Мобилизация должна была проходить в несколько этапов. Так, на первом в армию должны были призвать бывших военнослужащих с боевым опытом, отслуживших в армии по контракту или участвовавших в боевых действиях в Донбассе. На втором — военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года или служивших по контракту. На третьем этапе в армию должны были призвать выпускников военных кафедр вузов (в качестве офицеров запаса) и всех, у кого нет возрастных и физических ограничений. На четвертом этапе на службу могут привлечь так называемый общественный резерв, то есть всех граждан страны без возрастных и физических ограничений.

В конце августа Алексей Резников, тогда возглавлявший Минобороны Украины, говорил, что утвержденный Верховной радой план мобилизации еще не выполнен. «Нам нет нужды объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, у нас еще есть ресурс», — сказал он. За несколько дней до этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему, «чтобы дать возможность больше мобилизовать».

В России в сентябре прошлого года объявляли частичную мобилизацию. Призвать планировалось 300 тыс. человек. Глава Минобороны Сергей Шойгу в октябре того же года сообщал, что мобилизационные мероприятия прекращены. Соответствующий указ президента не был подписан: в Кремле заявляли, что этого и не требуется.

Шойгу 3 октября говорил, что у России достаточно военных для проведения операции на Украине, планов по дополнительной мобилизации у Генштаба нет. По словам министра, с начала года на службу по контракту и в добровольческие формирования поступили 335 тыс. человек.

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