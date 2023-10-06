ABC узнал о беседе Трампа с миллиардером об атомных подлодках

Дональд Трамп (Фото: Mike Segar / Reuters)

Бывший президент США Дональд Трамп через несколько месяцев после ухода из Белого дома обсуждал конфиденциальную информацию об американских атомных подлодках с членом своего гольф-клуба в «Мар-а-Лаго», миллиардером из Австралии, а тот потом рассказал услышанное журналистам и чиновникам, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По данным собеседников телеканала, о возможном раскрытии такой информации сообщили команде специального прокурора Джека Смита, когда та расследовала хранение Трампом секретных документов в своей резиденции.

После этого прокуроры и агенты ФБР как минимум дважды в текущем году допрашивали члена клуба в «Мар-а-Лаго» Энтони Пратта, руководителя американской компании — производителя упаковки из гофрированного картона Pratt Industries.

Как сообщил Пратт на допросе, его разговор с Трампом состоялся в апреле 2021 года. Бизнесмен сказал экс-президенту, что Австралия должна начать покупать подлодки в США, на что тот, «наклонясь» к нему, сообщил две детали потенциально секретной информации: предполагаемое количество ядерных боеголовок, которые обычно несут подлодки, и насколько близко последние могут подойти к российской подводной лодке не будучи обнаруженными, отметили источники ABC.

В электронных письмах и разговорах после встречи с Трампом Пратт пересказал услышанное от экс-президента как минимум 45 другим лицам, в том числе шести журналистам, 11 сотрудникам его компании, десяти австралийским чиновникам и трем бывшим премьер-министрам Австралии.

Бизнесмен признался, что был шокирован, узнав, что экс-президент предоставил такую, казалось бы, конфиденциальную информацию негражданину США. При этом Трамп, по словам Пратта, не показывал никаких правительственных документов ни во время их встречи в апреле 2021 года, ни когда-либо еще.

В прошлом году Трампу предъявили обвинения в том, что, покидая Белый дом, он увез с собой десятки ящиков, многие из которых содержали секретные документы, и хранил в своем поместье «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич (штат Флорида). Документы впоследствии вернули, но Минюст поручил провести обыски в резиденции экс-президента, чтобы убедиться, что тот ничего не оставил себе.

В этих документах были данные об оборонных возможностях США и других стран, об американских ядерных программах, о потенциальных уязвимостях Вашингтона и его союзников перед военным нападением, о планах возможного возмездия в ответ на иностранное нападение и т.д. Позже резиденцию «Мар-а-Лаго» обыскали и изъяли коробки с секретными документами.

В минувшем июле экс-президенту предъявили новые обвинения по делу о хранении секретных документов, в том числе о возможном нападении на Иран, который Трамп показал биографам в июле 2021 года. Аудиозапись разговора CNN опубликовал в июне. Свою вину политик отрицает.