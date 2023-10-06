«РИА Новости» узнало о планах оптимизации РЭБ для подавления РЛС F-16

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые используются в зоне военной операции на Украине, получат оптимизированные настройки, чтобы подавлять радиолокационные станции (РЛС) истребителей F-16, которые Запад собирается поставить Киеву, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, бортовое радиоэлектронное оборудование этих истребителей может будет подавить «проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки».

Украина заявляла, что нуждается в современных западных истребителях с начала военной операции, однако ее союзники исключали их передачу. В итоге позиция США смягчилась: Вашингтон одобрил обучение украинских летчиков управлению F-16 в европейских странах и заявил, что не будет возражать против поставок этих истребителей. В августе Дания, Нидерланды и Норвегия согласились передать Украине эти самолеты.

Часть украинских пилотов прошла курс обучения управлению F-16 в Дании, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в конце августа. Украинские военные рассчитывают начать применять американские истребители уже этой зимой, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Киеве.

Россия осуждает поставки западного вооружения Киеву. «Танки горят <...>. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — говорил президент Владимир Путин.