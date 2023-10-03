Делегация конгрессменов США посетит Китай для встречи с Си Цзиньпином

Двухпартийная делегация американских сенаторов посетит Китай на следующей неделе, чтобы встретиться с лидером республики Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сенатора Майка Крэйпо (республиканец от штата Айдахо).

«Наша цель состоит в том, чтобы взаимодействовать [с властями Китая], как некоторые высокопоставленные чиновники администрации [президента США], по широкому кругу вопросов, которые у нас есть», — сказал Крэйпо. Он отметил, что чем больше у американских сенаторов будет участия, тем больше возможностей и потенциала будет для «разрешения конфликта».

В состав делегации войдет лидер демократов в сенате Чак Шумер (штат Нью-Йорк). Он собирается обсудить возможности американской компании Micron Technology вести бизнес в Китае, рассказали агентству неназванные источники. Организация, как уточняет Bloomberg, по-прежнему сталкивается с проблемами со стороны китайского правительства в сфере кибербезопасности.

Micron Technology — американский производитель полупроводниковой продукции, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш-память, SSD-накопители, а также датчики CMOS.

Проверка в отношении продукции Micron началась в апреле. В мае власти Китая выявили представляющие угрозу национальной безопасности проблемы в продуктах компании и запретили операторам критической инфраструктуры закупать их.

Газета Financial Times (FT) отметила, что запрет Пекина последовал после усилий Вашингтона по ограничению доступа Китая к ключевым западным технологиям. В октябре 2022 года США ввели расширенный контроль за экспортом чипов, позже их примеру последовали Япония и Нидерланды.

Аналитики FT считают, что Micron стал очевидной целью Китая, поскольку Пекину будет легче заменить ее продукцию чипами южнокорейских конкурентов — Samsung и SK Hynix.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Вашингтон не будет мириться с введенным запретом на использование чипов Micron в ряде ключевых отраслей. Американские власти рассматривают подобные меры как экономическое принуждение.