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Суд заочно арестовал фигуранта дела о гибели диггеров в Москве

Суд заочно арестовал гендиректора «Авангарда» по делу о гибели диггеров в Москве

Басманный суд Москвы заочно арестовал генерального директора ООО «Авангард» Александра Лазовского — еще одного фигуранта дела о гибели людей на экскурсии по коллекторам Неглинки, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Лазовского заключат под стражу на два месяца «с момента его экстрадиции на адрес либо с момента его задержания», уточнили в суде.

Компания «Авангард» была одним из организаторов экскурсии. После произошедшего Лазовский уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты, его объявили в розыск.

20 августа группа диггеров отправилась исследовать коллекторы Москвы. В тот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за чего резко поднялся уровень воды, в том числе в подземной реке Неглинке, и люди не смогли выбраться наружу. В состав экскурсионной группы входили семь человек, в том числе несовершеннолетние, а также один гид. Они все погибли.

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Фигурантами дела являются трое человек, которые участвовали в организации экскурсии. Следователи задержали Никиту Дубаса и гендиректора компании «Спутник» Александра Кима. Кима арестовали до 21 октября.

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Теги
диггеры экскурсия Москва коллекторы заочный арест
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