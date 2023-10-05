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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Макрон посчитал контрпродуктивными санкции против Азербайджана

Макрон посчитал контрпродуктивными санкции против Азербайджана из-за Карабаха
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Julien De Rosa / Reuters)

Введение санкций против Азербайджана из-за ситуации в Карабахе сейчас не имеет смысла, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе саммита в Испании, в Гранаде, передает BFMTV.

«Сейчас не время для санкций. Они были бы контрпродуктивными», — ответил Макрон на соответствующий вопрос.

Азербайджан 19–20 сентября провел «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе, по итогам которой власти Нагорно-Карабахской республики (НКР) согласились на разоружение, роспуск армии, а позднее объявили о прекращении существования непризнанного государства с 1 января 2024 года.

После капитуляции властей НКР армянское население начало уезжать из Карабаха. Территорию анклава покинули свыше 100 тыс. человек и выехали в Армению (всего в регионе проживало около 120 тыс. человек заявляли власти НКР).

5 октября Европарламент принял резолюцию, в которой осудил Азербайджан за «насильственный захват» Нагорного Карабаха, а также обратился с призывом к ЕС ввести санкции и пересмотреть отношения с Баку. В Европарламенте посчитали действия Баку в Карабахе нарушением международного права и прав человека.

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Армения Азербайджан Франция Нагорный Карабах Эмманюэль Макрон санкции
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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