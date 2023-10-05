Путин обвинил «вашингтонский обком» в срыве поставок газа в Германию

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США не позволяет Германии импортировать газ по уцелевшей нитке «Северного потока». Об этом во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай» заявил президент Владимир Путин (РБК вел трансляцию мероприятия).

Путин напомнил, что по уцелевшей нитке можно поставлять в Европу 27,5 млрд куб. м газа. Решение о поставках может принять правительство Германии.

«Но они же этого не делают. Потому что, как у нас говорят, вашингтонский обком не разрешает. В ущерб собственным своим интересам», — сказал глава государства.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года: на двух трубах СП-1 и одной СП-2 обнаружили утечки. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к атаке опровергали.

Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. МИД заявлял, что Москву «не подпускают» к расследованию.

Газета The Washington Post со ссылкой на документы Пентагона в июне 2023 года сообщила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) за три месяца до взрывов на газопроводах получило информацию о планах Киева подорвать их с помощью группы водолазов. По данным расследования нидерландских NOS и Nieuwsuur и немецких Die Zeit и ARD, ЦРУ предостерегало Украину от подрыва «Северных потоков». В Киеве причастность к подрыву газопроводов тоже отрицали.

26 сентября 2023 года постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что решение о подрыве «Северных потоков» было принято в США для сохранения влияния в Европе.