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В Воронеже вынесли приговор за попытку сжечь подстанцию и машину с Z

Следком: двум мужчинам вынесли приговор за попытку сжечь подстанцию и машину с Z

Суд приговорил двух жителей Воронежской области, попытавшихся в 2022 году сжечь подстанцию и автомобиль с символом Z, к восьми и девяти годам заключения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В Воронеже вынесли приговор за попытку сжечь подстанцию и машину с Z
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Один из мужчин признал свою вину полностью, другой — частично. 19-летнего осужденного суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима, его подельника — к восьми.

В мае 2022 года двое мужчин попытались сжечь машину с символом Z. Кроме того, в июле того же года они сожгли автомобиль «представителя этноса», к которому «относились негативно», рассказали в пресс-службе ведомства.

В сентябре 2022 года мужчины собирались поджечь электрическую подстанцию при помощи бутылок с самостоятельно изготовленной зажигательной смесью. Тогда их задержали сотрудники МВД и ФСБ. Следствие среди мотивов осужденных назвало желание «дестабилизировать обстановку».

В августе 2023 года источники РБК рассказали, что за несколько дней в России было предпринято 16 попыток поджога зданий военкоматов. В половине случаев поджигатели действовали по указаниям телефонных мошенников и людей, использующих приемы психологической манипуляции.

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Позднее ФСБ сообщила, что украинские спецслужбы находят поджигателей объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры через объявления.

Теги
поджог Воронежская область Следственный комитет символика
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