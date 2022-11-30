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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Полиция начала искать поджигателей машин с буквой Z в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга ищет «пробандеровски настроенных» поджигателей машин с буквой Z
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Полиция Екатеринбурга ищет группу людей, которые подожгли в Чкаловском районе города несколько автомобилей с наклеенной буквой Z. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По словам Горелых, сотрудники полиции совместно с оперуполномоченными Центра по противодействию экстремизму устанавливают личности «пробандеровски настроенных ночных поджигателей»: злоумышленники, предположительно, являются сторонниками одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры. Правоохранительные органы анализируют записи с камер видеонаблюдения, опрашивают жильцов микрорайона.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МВД.

Видео с поджогом автомобилей с наклеенными на них буквами Z в Екатеринбурге 28 ноября опубликовал в своем телеграм-канале журналист Александр Невзоров (Минюст внес его в список СМИ-иноагентов). На кадрах видно, как неизвестные кидают в машины «коктейли Молотова» или обливают их бензином, а затем поджигают. По словам Невзорова, видео ему прислали и он не знает, кто причастен к поджогам.

В октябре в Екатеринбурге задержали местного жителя, который обливал красной краской машины с символами Z и V. На него составили три протокола по статье о дискредитации армии (20.3.3. КоАП). Задержанный объяснил свои действия пацифистскими взглядами. Екатеринбургское издание E1.ru сообщало, что задержанного проверяли на причастность к другому преступлению: в начале октября неизвестный изрубил топором машину с наклейкой Z в одном из дворов в микрорайоне Уралмаш.

Теги
Екатеринбург Центр "Э" полиция поджог
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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