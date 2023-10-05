Путин отверг рост расходов на «пушки» за счет трат на «масло»

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Несмотря на то что расходы на оборону в России выросли вдвое, государство выполняет все социальные обязательства перед населением, заявил на форуме «Валдай» президент Владимир Путин.

РБК вел прямую трансляцию выступления президента.

«Сказать о том, что мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло, это не так. Хочу подчеркнуть, что все ранее заявленные планы развития, достижение стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением в полной мере выполняются», — сказал Путин.

Он пояснил, что расходы на оборону выросли вдвое.

«У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза — было около трех процентов, а сейчас около шести», — сказал президент.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что не считает тревожным сигналом сокращение доли расходов на национальную экономику в общей структуре расходов федерального бюджета.

Как следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета, доля расходов по направлению «Национальная экономика» в общей структуре расходов федерального бюджета в 2024 году составит 10,7% и станет самой низкой с 2007-го. Действующий закон о федеральном бюджете (на 2023–2024 годы) предполагал, что расходы на экономику в будущем году составят 12,4% общих расходов. По направлению «Социальная политика» доля бюджетных расходов станет минимальной с 2011-го — 21,1%.

В июле 2022 года Путин повысил стипендии для ученых до 800 тыс. руб. за выдающиеся достижения в оборонно-промышленном комплексе. Стипендия составила 500 тыс. руб. Ее может получить специалист за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружений.

В середине июля Путин подписал закон, позволяющий правительству временно расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, разбронировать материальные ценности госрезерва, привлечь работников предприятий к сверхурочной работе при проведении военными операций за рубежом. Вице-премьер Юрий Борисов заверял, что о переходе всех мощностей экономики на военные нужды речи не идет.